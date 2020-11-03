Бойко увидел в инициативах Зеленского по КСУ признаки узурпации власти и государственного переворота (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бойко увидел в инициативах Зеленского по КСУ признаки узурпации власти и государственного переворота (ВИДЕО) Бойко увидел в инициативах Зеленского по КСУ признаки узурпации власти и государственного переворота (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко в кулуарах ВР рассказал, почему его политическая сила будет защищать судей КСУ и их независимость от давления партии власти и непосредственно Президента Зеленского.

Бойко заявил, что инициатива Президента, который требует лишить судей КСУ их законных полномочий, антиконституционна, поскольку нет никаких причин для отставки судей КСУ. В данном случае — это попытка нынешней власти взять под контроль Конституционный Суд Украины, информирует enovosty.com/news.

«Когда гарант Конституции принимает решение и предлагает незаконное антиконституционное решение, то это имеет все признаки государственного переворота и это очень опасная вещь», — считает нардеп.

Бойко подчеркнул, что Украине необходимы реально работающие антикоррупционные органы, поскольку сейчас происходит только имитация антикоррупционной деятельности.

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