Вакарчук рассказал показательную историю о «политической клубничке»

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Святослав Вакарчук, который ранее презентовал новую политическую силу «Голос«, не хочет заниматься «политической клубничкой» , но обещает назвать фамилии нечестных политиков.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук в интервью украинскому изданию рассказал о том, какие выводы сделал после своего прошлого похода в Раду. По его словам, речь идет о старой политике, где ему нужно было играть по этим старым правилам. Тогда он не хотел подстраиваться под них, потому просто ушел, чтобы действовать более эффективно, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, лидер «Голоса» рассказал о показательной истории, которая произошла с ним в тот период. Так, когда Вакарчук уже сложил мандат, юридически его карточка еще была действительна и представляла ценность для других политиков. Его просили войти в коалицию и позволить проголосовать его карточкой, воспользоваться ею в своих целях. Святослав Вакарчук пообещал, что вскоре раскроет фамилии «борцов за демократию» с двойными стандартами, но не хочет заниматься «политической клубничкой». По его словам, только после скандала с карточкой, в ВРУ проголосовали за его исключение.

После этого Вакарчук заявил о готовности создавать новую политику и задавать новые правила.