Зеленский решил переселить Кабмин, ОП и Верховную Раду в глубинку, подальше от Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести некоторые изменения в местоположение центральных органов власти и "переселить" Кабмин, ОП и Верховную Раду подальше от Киева, в регионы. Данный план будет реализован не позднее двух ближайших лет.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в мессенжере Telegram, информируют Экономические новости.

Так, во время заседания координационного совета по вопросам реформирования государственного управления, состоялось обсуждение «деконцентрации органов исполнительной власти».

Зеленский предложил переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы не позднее чем через два года. Секретариат Кабинета Министров Украины уже разработал и представил предложения такого перемещения.

Немчинов убеждён, что у подобного ноу-хау есть свои несомненны преимущества, например: окончание концентрирования центральных органов власти в городе, а также позволит развивать регионы.

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Кроме того, по мнению Немчинова, если ОП, или Верховная Рада переедет в регионы, это существенно поднимет там благоустройство и приблизит процесс формирования и реализации политики ближе к людям, а также уменьшит нагрузку на Киев.

Кроме того, подобный реформаторский шаг, позволит создать в районных центрах новые рабочие места и повысит внутреннюю трудовую миграцию.

И что самое главное, по мнению Немчинова — это ускорит процесс реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

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Немчинов не уточнил, какие именно регионы удостоятся чести разместить у себя Кабинет министров, Верховную Раду и Офис Президента.

Также пока не известно, как будет осуществлён выбор в пользу того или иного областного центра.

Вместе с тем, следует отметить, что подобная инициатива появилась у Президента сразу после акции протеста в поддержку осужденного активиста и блогера Сергея Стерненко, которые 20 марта разрисовали здание Офиса президента и разбили в нем стекла.