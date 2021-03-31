«Не курткой единой»: Степанов задекларировал 4 элитных авто, эксклюзивные часы и много ювелирки

Главная » Последние новости » Политические новости » "Не курткой единой": Степанов задекларировал 4 элитных авто, эксклюзивные часы и много ювелирки "Не курткой единой": Степанов задекларировал 4 элитных авто, эксклюзивные часы и много ювелирки

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал декларацию за 2020 год, в которой указал доходы своей семьи, имущество которым владеет, а также задекларировал эксклюзивные украшения и часы.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, информируют Экономические новости.

Министр здравоохранения Максим Степанов указал в своей декларации 500 000 заработной платы, четыре дорогих автомобиля: Range Rover стоимостью 2 725 911 грн, Lexus — 689 346 грн, Lexus — 3 0775 93 грн.

Как указал в декларации Степанов, два автомобиля принадлежат ему и два авто принадлежат его жене.

Кроме того Степанов владеет эксклюзивными часами Girard-Perregaux, Rolex, Breguet, Piaget.

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Задекларировано также много ювелирных изделий, среди которых такие бренды премиум-сегмента как: Cartier, Van Cleev & Arpels, Mauboussin.

Что характерно, у самого министра среди ценных вещей только трое часов и картина Анатолия Криволапа, все остальные ценные вещи принадлежат его жене.

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Кроме того, Министр Степанов живет в квартире в Киеве площадью более 340 кв. метров, которая также находится в собственности его жены Натальи Степановой.

Министр здравоохранения в 2020 году заработал порядка 497 527 гривен по основному месту работы.

Кроме основного заработка он получил дополнительный доход в сумме 230 000 грн в виде процентов.

Его жена заработала 988 840 грн от предпринимательской деятельности и более миллиона гривен зарплаты.

Напомним, ранее стоимость куртки министра здравоохранения Максима Степанова стала темой обсуждения в Верховной Раде, а затем и общественной дискуссии в сети. Утверждалось, что якобы у Степанова есть курточка стоимостью 620 тысяч гривен из соболя и крокодиловой кожи итальянского бренда Kiton.

Глава Минздрава отвергал такую информацию.