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Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского

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Лидеры Франции и Германии, 30 марта , в формате видеоконференции провели переговоры с Владимиром Путиным, среди прочего, обсудили эскалацию конфликта на Востоке Украины. Владимир Зеленский участия в переговорах не принимал.

Об этом сообщается на сайте Кремля информируют Экономические новости.

Среди пула вопросов, которые обсудили  Ангела Меркель, Эмануэль Макрон и Владимир Путин были вопросы, связанные с пандемией коронавируса, Сирией, Ливией, а также Беларусью. Кроме того, Главы государств подробно обменялись мнениями об Украине. Примечательно, что Владимир Зеленский не принимал участия в переговорах, даже в тех вопросах, которые касались непосредственно Украины.

В ходе встречи участники пришли к общему мнению относительно  безальтернативности минского комплекса мер 2015 года,  как основы  и базиса по урегулированию военного конфликта в Украине.

Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя ответственность и обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

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В свою очередь, Кремль, во время дискуссии, продолжил отстаивать позицию относительно необходимости прямого диалога с боевиками ОРДЛО и необходимости предоставления особого статуса для оккупированных территорий Украины.

Кроме того, Кремль снова прибегнул к манипуляциям, обвинив украинскую сторону якобы в нарушении режима тишины и эскалации конфликта, в также в невыполнении договорённостей, которые были достигнуты на платформе ТГК в июле 2020 года о дополнительных мерах по прекращению огня.

Кроме прочего, на встрече поднимался вопрос борьбы с коронавирусом и перспективы регистрации в Европе российской вакцины «Спутник V», а также возможности совместного производства этого препарата в странах Евросоюза.

Читайте: Зеленский должен воевать с Путиным, а не с оппозицией, - Геращенко (ВИДЕО)

Кроме того, в ходе трёхсторонней встречи  поднимался вопрос ситуации в Беларуси, Ливии и Сирии. Как сообщает сайт Кремля, обсуждали и ситуацию с Навальным. Путин рассказал европейским коллегам об обстоятельствах  уголовного дела в отношении оппозиционного политика.


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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