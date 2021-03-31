Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского

Главная » Последние новости » Политические новости » Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского

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Лидеры Франции и Германии, 30 марта , в формате видеоконференции провели переговоры с Владимиром Путиным, среди прочего, обсудили эскалацию конфликта на Востоке Украины. Владимир Зеленский участия в переговорах не принимал.

Об этом сообщается на сайте Кремля информируют Экономические новости.

Среди пула вопросов, которые обсудили Ангела Меркель, Эмануэль Макрон и Владимир Путин были вопросы, связанные с пандемией коронавируса, Сирией, Ливией, а также Беларусью. Кроме того, Главы государств подробно обменялись мнениями об Украине. Примечательно, что Владимир Зеленский не принимал участия в переговорах, даже в тех вопросах, которые касались непосредственно Украины.

В ходе встречи участники пришли к общему мнению относительно безальтернативности минского комплекса мер 2015 года, как основы и базиса по урегулированию военного конфликта в Украине.

Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя ответственность и обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

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В свою очередь, Кремль, во время дискуссии, продолжил отстаивать позицию относительно необходимости прямого диалога с боевиками ОРДЛО и необходимости предоставления особого статуса для оккупированных территорий Украины.

Кроме того, Кремль снова прибегнул к манипуляциям, обвинив украинскую сторону якобы в нарушении режима тишины и эскалации конфликта, в также в невыполнении договорённостей, которые были достигнуты на платформе ТГК в июле 2020 года о дополнительных мерах по прекращению огня.

Кроме прочего, на встрече поднимался вопрос борьбы с коронавирусом и перспективы регистрации в Европе российской вакцины «Спутник V», а также возможности совместного производства этого препарата в странах Евросоюза.

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Кроме того, в ходе трёхсторонней встречи поднимался вопрос ситуации в Беларуси, Ливии и Сирии. Как сообщает сайт Кремля, обсуждали и ситуацию с Навальным. Путин рассказал европейским коллегам об обстоятельствах уголовного дела в отношении оппозиционного политика.