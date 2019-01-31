В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения

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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что сейчас они продумывают варианты, как организовать проведения президентских выборов вдоль линии разграничений на Донбассе.

Отметим, что на данный момент проведения выборов на отдельных территориях Донбасского региона невозможно. Напомним, что выборы президента Украины должны состояться в конце марта текущего года. Но в ЦИК подчеркивают, что они не теряют здорового оптимизма по этому поводу. Они уточнили, что последние слово о том будут ли на тех территориях проходит выборы принадлежит ВГА. В законе четко прописано, что военно-гражданские администрации имеют все полномочия предоставить выводы о том, или есть возможность нормально провести выборы, информирует enovosty.com/news.

Ранее писали, что в ЦИК заявили, что они почти готовы обеспечить кибербезопасность электорального пространства перед выборами президента.