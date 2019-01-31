МВД запустило FB-чатбота «Автобот» для консультирования граждан

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Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот«, который будет консультировать граждан на странице Facebook

Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот», — сообщает МВД на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

«Автобот» будет консультировать граждан на странице Facebook «Главный сервисный центр МВД» о том, как

зарегистрировать авто, получить справку о несудимости, заменить или получить водительское удостоверение, изменить информацию в свидетельстве о регистрации, зарегистрироваться в электронном кабинете водителя, какие документы нужно для выезда за границу на авто, заказать индивидуальные номерные знаки, узнать о работе мобильных сервисных центров МВД.

Возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.

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