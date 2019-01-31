МВД запустило FB-чатбота «Автобот» для консультирования граждан
Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот«, который будет консультировать граждан на странице Facebook
Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот», — сообщает МВД на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.
«Автобот» будет консультировать граждан на странице Facebook «Главный сервисный центр МВД» о том, как
зарегистрировать авто, получить справку о несудимости, заменить или получить водительское удостоверение, изменить информацию в свидетельстве о регистрации, зарегистрироваться в электронном кабинете водителя, какие документы нужно для выезда за границу на авто, заказать индивидуальные номерные знаки, узнать о работе мобильных сервисных центров МВД.
Возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.
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