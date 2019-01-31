МВД запустило FB-чатбота «Автобот» для консультирования граждан

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

31.01.2019 г.
17:03ВСУ: Россия не отказалась от попыток захватить Украину
16:13МВД запустило FB-чатбота "Автобот" для консультирования граждан
14:05ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за массовую депортацию граждан Грузии
11:28В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
30.01.2019 г.
20:53Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины
20:13ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
19:12Богословскую и Смешко зарегистрировали кандидатами в президенты
Все политические новости

Аналитика

29.01.20191552

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Порошенко заявил о том, что Украине нужен "холодный мир" с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки ...
29.01.20191050

Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Выход Британии из Евросоюза, известный как Brexit, уверенно превосходит лавры бесконечного сериала «Санта-Барбара» и скоро превзойдет окончательно не ...
28.01.2019393

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Активный старт президентской избирательной кампании в Украине требует от правоохранительных органов особой бдительности. Ведь после регистрации участников ...

Последние новости

31.01.2019 г.
17:35 Реструктуризация кредитного портфеля в «Ощадбанке» позволит таким компаниям как WOG продолжать развивать бизнес
17:30 Associated Press: Канада сокращает вдвое количество дипломатов на Кубе из-за загадочных проблем со здоровьем
17:03 ВСУ: Россия не отказалась от попыток захватить Украину
16:54 Определены продукты, предотвращающие появление морщин
16:48 В США напали на китайскую делегацию (ВИДЕО)
16:18 В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров
16:13 МВД запустило FB-чатбота "Автобот" для консультирования граждан
15:58 NASA запечатлело смерть галактики (ФОТО)
15:49 В России царят стагнация и истерический страх перед оппозицией
15:41 Почему важен комплексный подход в продвижении бизнеса онлайн
15:09 Куда уплывает Керченский мост, - Злой Одессит
15:05 Мода-2019: определены самые трендовые джинсы этой весны
14:41 Аутизм, дислексия и гиперактивность: основные симптомы психических детских заболеваний
14:05 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за массовую депортацию граждан Грузии
13:51 Катаклизмы нанесли ущерб на $155 млрд
13:47 Назвали неожиданную опасность домашних кошек
13:29 Найден человек, который абсолютно бесплатно сделал 3 млн правок в Википедии
12:57 Более 170 стран запланировали использование возобновляемой энергии
12:49 Создана технология противогололедного подогрева дорог
12:41 Ученые рассказали, почему плакать полезно для здоровья
12:19 Tesla завершила 2018 год с крупным убытком
12:17 Эксперт назвал ключевой риск для украинской экономики
12:04 Ученые: Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
11:28 В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
10:52 Трамп положил конец «битве олигархов» в РФ
10:32 Прогноз Метинвест по рейтингу S&P - "позитивный"
10:24 Apple планирует выпуск айфона с лазерной 3D-камерой
10:17 Исследование рынка подсолнечного масла в Украине: кто производит качественное
10:14 Самолет с золотом Венесуэлы приземлился в Москве
10:02 СМИ выяснили главную миссию Путина в Венесуэле
09:46 Украину накроют 30-градусные морозы: назвали критические даты
09:17 Американский флот пополнится четырьмя классами кораблей-роботов
08:45 Германия не допускает пересмотра соглашения о Brexit
08:06 Ультиматум Путину: транспортники могут оставить Москву без еды
07:16 Муха отложила яйцо прямо в лоб туристки
30.01.2019 г.
22:30 Toyota представила новую Corolla (ФОТО)
22:00 Из-за аномальных снегопадов в Британии отменили авиарейсы и закрыли школы
21:30 Какие современные авто наиболее легко угнать
21:00 ТОП-3 инфекции, которые можно подхватить в парикмахерской
20:53 Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины
20:33 В Украине цены на автогаз продолжают падать
20:30 Apple планирует снизить цены на свою продукцию
20:23 В Украине курс доллара продолжает снижаться
20:13 ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
20:00 Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве
19:54 The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации
19:30 Врач развенчала миф о профилактике ОРВИ с помощью витамина С
19:12 Богословскую и Смешко зарегистрировали кандидатами в президенты
18:53 В некоторых странах тестируется система, при которой люди, не работая, получают доход, - Алексей Дорошенко
18:21 В Ирландии бастуют медсестры и акушерки: 25 000 пациентов остались без медицинской помощи
17:59 Адвокаты Новинского сомневаются в правомочности СВР проверять гражданство политика
17:31 Виктора Бондаря избрали кандидатом в президенты от партии «Видродження»
17:24 В Николаеве объявлен план «Перехват»: возле здания суда расстреляли двух человек
16:51 Brexit: Великобритания требует пересмотра соглашения, а ЕС говорит "нет"
16:15 СБУ обезвредила хакера из международной группировки
15:49 Le Figaro: Всемирный банк обеспокоен катастрофической закредитованностью россиян
15:06 Полномасштабное наступление России в Украину: вероятность и возможности, - Злой Одессит
14:55 Николас Мадуро считает, что Трамп хочет его смерти
14:45 Митрополит Киевский и всея Украины рассказал, сколько общин уже перешли в ПЦУ
14:30 Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в феврале
Все новости »

МВД запустило FB-чатбота «Автобот» для консультирования граждан

Главная » Последние новости » Политические новости » МВД запустило FB-чатбота "Автобот" для консультирования граждан
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот«, который будет консультировать граждан на странице Facebook

Сервисный центр МВД запустил чат-бота «Автобот», — сообщает МВД на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

«Автобот» будет консультировать граждан на странице Facebook «Главный сервисный центр МВД» о том, как
зарегистрировать авто, получить справку о несудимости, заменить или получить водительское удостоверение, изменить информацию в свидетельстве о регистрации, зарегистрироваться в электронном кабинете водителя, какие документы нужно для выезда за границу на авто, заказать индивидуальные номерные знаки, узнать о работе мобильных сервисных центров МВД.

Возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.

Читайте: Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Богословскую и Смешко зарегистрировали кандидатами в президенты
В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграниченияЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президентыБогословскую и Смешко зарегистрировали кандидатами в президенты
Все Выборы

Аналитика

В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Все статьи


Читайте также

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
 МВД: Россия будет пытаться организовать провокации во время президентских выборов в Украине
В Раде расмотрят законопроект о переходе на цифровые документы водителей
 В Киеве ограбили квартиру замминистра экономики Максима Нефедова
В Украине запустили сайт с информацией о первой регистрации всех автомобилей (ФОТО)
 В Украине запустили онлайн-сервис о первой регистрации автомобиля
"Не слишком ли много эпизодов для Нацполиции?": у здания МВД прошел митинг
 Пограничники начинают готовиться к восстановлению контроля над госграницей

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Supervisor SM2»
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм DSR-Precision DSR 50 (Германия)
Бронетранспортер Type 96 (Япония)
Беспилотный летательный аппарат «Spectator»
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинский художник унизил топовых пропагандистов РФ (ФОТО) (3827)

ВСУ: Россия готовит полномасштабное военное вторжение в Украину (3241)

На Донбассе террористы вводят штрафы за украинские автономера (3075)

Путина предупредили: В Украине указали на готовность отбить атаку Москвы (2487)

Полномасштабное наступление России в Украину: вероятность и возможности, - Злой Одессит (2438)

"Долгая игра": В РФ рассказали, как Запад усмирит Путина и заставит покинуть Украину (2373)

Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины (2160)

СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время "пригожинского наступления" (2132)

План деоккупации Донбасса состоит из трех слов, - Портников (2029)

Украинский МиГ-29МУ2 готовится к испытаниям, и не только в небе, - Злой Одессит (1952)

Персоны

Владимир
РЫБАК
Виктор
КАРАЧУН
Александр
КИХТЕНКО
Глеб
ПРИГУНОВ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как они унижали нас
Юрий Андрухович

Как они унижали нас

Писатель Юрий Андрухович в своей колонке для zbruc.eu пишет о том, как украинские президенты спекулируют на теме уюта и достатка.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фото животных в удачный момент

Все фото »

 