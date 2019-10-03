Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО) Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Верховная Рада в четверг, 3 октября, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве»

Народный депутат от партии «Слуга народа», представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в кулуарах Рады пояснила, в чем заключается суть законопроекта о столице, авторства нардепов «Слуги народа» во главе с Александром Ткаченко, информирует enovosty.com/news.

«Если мы говорим о философии самого законопроекта, то мы говорим о том, что будут разделены полномочия мэра и главы КГГА. Городской голова будет заниматься землей, социальной защитой, образованием медициной. В свою очередь, председатель КГГА будет иметь функцию перфекта, то есть — контролирующую функцию, и будет ответственным за выполнение государственных программ в столице. А всеми программами социально-экономического развития, пространственного развития будет заниматься мэр. Тем самым он будет выполнять свои обещания, данные на выборах. Не может городской голова и выполнять свои обещания, и сам их контролировать. Итак, контролирующая функция будет отдана другому лицу», — объяснила Ирина Верещук.