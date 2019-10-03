Тарас Загородний рассказал о возможности реализации «формулы Штайнмайера»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщила о согласовании текста «формулы Штайнмайера» в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика

С вопросом относительно перспектив реализации «формулы Штайнмайера» «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что «формула Штайнмайера» не может быть реализована отдельно от Минских соглашений

«Это один из пунктов Минских соглашений. А в Минских соглашениях есть определенная последовательность. Первое, это вопрос безопасности. Вопрос безопасности не решен. Поэтому не известно, как «формула Штайнмайера» может быть реализована без решения вопроса безопасности. И поэтому вряд ли она будет реализована в данный момент. Однако посмотрим, как будут развиваться события», — сообщает эксперт