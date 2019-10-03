«Ненавижу это»: Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине

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Американский президент призвал Европу больше помогать Украине

Американский президент, который пытался, пояснил, почему принял решение заморозить военную поддержку для Украины. Заявление об этом Трамп сделал в стенах Белого дома во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, информирует enovosty.com/news.

В своем выступлении глава Белого дома сказал о том, что до прихода нового президента Владимира Зеленского в Украине коррупции было больше, нежели в любом другом государстве мира. По его словам, фактически Украину считали самой коррумпированной, потому он и не захотел дать денег.

Трамп заявил о том, что принял решение все же разблокировать помощь для украинцев только потому что его об этом попросил авторитетней сенатор-республиканец Роб Портман и другие законодатели. Глава Белого дома рассказал о звонке сенатора от штата Огайо, который и решил судьбу денег для Украины. Он добавил, что ненавидит, когда Соединенные Штаты Америки становятся единственной страной, которая даёт деньги, настояв на том, что европейские страны также должны больше помогать Киеву.

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