РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

03.10.2019 г.
13:14Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)
12:37Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)
10:58"Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
10:29Российский колумнист рассказал, сколько стоит оскорбить Путина
10:14История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети
09:52В "родной гавани" уже камням не рады: В Крыму жалуются на вопиющую несправедливость
09:14Война на Донбассе: Боевики понесли крупные потери (ФОТО)
Все политические новости

Аналитика

02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...
01.10.2019

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ...
30.09.2019

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ...

Последние новости

03.10.2019 г.
13:22 "Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
13:14 Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)
12:55 Назвали причину смертельного рака крови
12:40 «Это советский рудимент»: названа причина гибели женщины-инспектора на трассе Киев-Харьков
12:37 Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)
11:57 Синоптики: В Украину возвращается дождливая погода
11:52 Трамп озвучил причины блокирования денежной помощи Украине
11:50 Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)
11:20 В Украине "минималка" в 2020 году вырастет
11:01 Курс доллара откатывают после валютной лихорадки. Нацбанк выжидает
11:00 Режим Путина рано или поздно падет, – Сенцов
10:58 "Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
10:36 Стало известно, сколько будет стоить техосмотр на легковое авто
10:29 Российский колумнист рассказал, сколько стоит оскорбить Путина
10:14 История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети
10:09 В столице на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле
10:01 ТАС24 Бизнес запустил новые легкие залоговые кредиты для малого и среднего бизнеса
09:52 В "родной гавани" уже камням не рады: В Крыму жалуются на вопиющую несправедливость
09:49 Германия: Формула Штайнмайера - это только один фрагмент пазла
09:36 Балтия отказывается от российского газа
09:26 Ким заявил о запуске баллистической ракеты с подводной лодки
09:14 Война на Донбассе: Боевики понесли крупные потери (ФОТО)
08:54 Российская экономика идет ко дну
08:51 Появился скандальный нюанс о переговорах Зеленского с Трампом
08:35 Трамп сильно психанул на репортера Reuters из-за Украины
08:19 Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум
08:09 РФ стала марионеткой Китая
08:06 Враг разжег серьезные бои на Донбассе
07:50 Тайвань хочет купить американское оружие, чтобы противостоять постоянно растущей огневой мощи Китая
07:50 Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил юбилейную модель Panamera (ФОТО)
07:40 Гончарук рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон
07:30 Аэропорт "Киев" ввел для пассажиров новую полезную услугу
07:15 Ученые определили самые безопасные места на Земле в случае глобальной эпидемии
02.10.2019 г.
22:50 Отношения между Индией и Пакистаном накаляются: будет ли ядерная война?
22:40 Хакер создал USB-кабель для взлома iPhone
22:30 В турецком городе испекли самый длинный торт в мире (ФОТО)
22:15 Компания Ford создаст совместное предприятие с индийским автопроизводителем
22:07 Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
22:00 Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)
21:58 Олег Голубенко рассказал о перспективах реализации «формулы Штайнмайера»
21:52 В столице появится фитнес-парк с озером: подробности (ФОТО)
21:50 Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
21:43 В США разбился бомбардировщик (ФОТО)
21:17 Кондратюк заявила, что власть должна ответить на вопросы украинцев по содержанию формулы Штайнмайера
21:14 Эксперты рассказали, как можно справиться с повышенным давлением без лекарств
20:59 Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
20:37 Из-за возвращения России украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
20:31 Reuters: Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда
20:05 Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)
19:36 МОН будет сотрудничать с Google над повышением уровня высшего образования
19:18 Джонсон сделал последнее предложение ЕС относительно Brexit
19:08 В вопросах войны и мира парламент и украинское общество должны выступать одним фронтом, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
18:53 Кардиолог рассказал, что необходимо делать для защиты от болезней сердца
18:31 США будут продолжать помогать Украине, - Помпео
18:01 Путин о вмешательстве в выборы США: "Мы обязательно будем это делать. Чтобы развеселить вас как следует"
17:59 "Мы все обсуждаем несуществующий закон", - Арахамия (ВИДЕО)
17:46 В Одессу для испытаний прибыл новый малый артиллерийский бронированный катер
17:19 Стали известны наиболее распространенные схемы обмана в ресторанах
17:18 Пятая колонна прокуроров: Кулик боится быть уволен вслед за Шокиным и Луценко
17:07 Яременко о формуле Штайнмайера: "Нет никакого правового статуса, нет договоренностей" (ВИДЕО)
Все новости »

«Ненавижу это»: Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине

Главная » Последние новости » Политические новости » "Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американский президент призвал Европу больше помогать Украине

Американский президент, который пытался, пояснил, почему принял решение заморозить военную поддержку для Украины. Заявление об этом Трамп сделал в стенах Белого дома во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, информирует enovosty.com/news.

В своем выступлении глава Белого дома сказал о том, что до прихода нового президента Владимира Зеленского в Украине коррупции было больше, нежели в любом другом государстве мира. По его словам, фактически Украину считали самой коррумпированной, потому он и не захотел дать денег.

Трамп заявил о том, что принял решение все же разблокировать помощь для украинцев только потому что его об этом попросил авторитетней сенатор-республиканец Роб Портман и другие законодатели. Глава Белого дома рассказал о звонке сенатора от штата Огайо, который и решил судьбу денег для Украины. Он добавил, что ненавидит, когда Соединенные Штаты Америки становятся единственной страной, которая даёт деньги, настояв на том, что европейские страны также должны больше помогать Киеву.

Читайте: "Не упустим шанс": Помпео рассказал, в чем Штаты помогут Украине


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 591

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Все статьи


Читайте также

Трамп сильно психанул на репортера Reuters из-за Украины
 США будут продолжать помогать Украине, - Помпео
ЕС призывает США не начинать новую тарифную войну
 Не только Зеленскому: Пономарь рассказал об еще одном опасном звонке Трампа
Reuters: США усилили санкции против "шеф-повара Путина"
 Reuters: В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании в период руководства сына Байдена
Associated Press: Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии
 Израиль в ООН призвал признать Иерусалим своей столицей
Загрузка...

Армия

Радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У)
Гранатомет Hawk MM-1 (США)
Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Война на Донбассе: Боевики понесли крупные потери (ФОТО) (4027)

В Крыму объявили "колбасную" войну Украине (3569)

"Визуализация плана Штайнмайера": В Сети поделились показательным снимком с Донбасса (3446)

Иллюзия победы россиян: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера, - эксперт (3208)

Все еще верите в гражданскую войну? Казанский прокомментировал "замечательнейшую новость из РФ" (2808)

Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве? (2667)

Сенцов в красках рассказал, как работает репрессивная машина в РФ (2468)

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге (2422)

Украина может капитулировать в ближайшие дни, - Пионтковский (2398)

ГПУ влипла в скандал с опасной бандой боевиков. Активисты раскрыли детали (2229)

Персоны

Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Ксения
СОБЧАК
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Владимир
БОРОДЯНСКИЙ
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



власть в Киеве



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Животные, которые выглядят так, будто хотят захватить мир

Все фото »

 