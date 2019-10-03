Такое впечатление, что это писали дети — Алена Шкрум о новом законопроекте «О столице Украины» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Такое впечатление, что это писали дети - Алена Шкрум о новом законопроекте "О столице Украины" (ВИДЕО) Такое впечатление, что это писали дети - Алена Шкрум о новом законопроекте "О столице Украины" (ВИДЕО)

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Депутат от политической партии “Всеукраинское объединение «Батькивщина» Алена Шкрум, комментируя принятый в первом чтении Верховой Радой законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве», сообщила, что законопроект является спорным и не коррелируется ни с одним законодательным актом.

По мнению авторов законопроекта №2143-3 о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве», проект закона был разработан с целью блокирования “круговой поруки” между центральной и столичной властями, а также «возврата европейских правил самоуправления и власти непосредственно киевлянам». Однако, по мнению многих законодателей, в законопроекте существует большое количество спорных моментов. , информирует enovosty.com/news.

Комментируя законопроект №2143-3, депутат от ВО «Батькивщины» Алена Шкрум подчеркнула важность корреляции закона с другими законодательными актами.

“Законопроект спорный и не считается ни с Конституцией Украины, ни с Гражданским Кодексом, ни с одним из законов Украины. А просто прописали все, что хотели. Такое впечатление, что это писали дети. …

Например, они внедряют в Киеве отдельную избирательную систему при том, что у нас действует единая система во всех городах. Но в Киеве она будет особенная. Они предоставляют отдельные полномочия мэру Киева, при том что полномочия всех мэров Украины прописаны в одном законе о местном самоуправлении”, — сказала нардеп.

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Шкрум сообщила, что этим законопроектом создается анклав, а сам проект закона противоречит всем другим существующим законам. По мнению депутата, “если бы этот закон был принят, то он бы не смог работать”.