История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети

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Нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива зачем-то активно трогал себя за гениталии в сессионном зале.

Вчера, 2 октября, журналист Всеволод Филимоненко застукал украинского депутата за… активным трением своих гениталий: «Народный депутат Илья Кива мастурбировал в зале Верховной Рады после связи по телефону с моделью из Одессы. Поддерживаю и уважаю!» – написал он в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Журналисты пытались подобрать для своих материалов максимально аккуратные выражения и эвфемизмы как вот «мять член», или «активно натирать штаны в районе ширинки». В «УНИАНЕ» даже придумали специальный «анекдот дня», посвященный «скромному» нардепу:

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А вот остальные юзеры не очень-то подбирали слова: