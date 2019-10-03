Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)

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Юрий Бойко рассказал о том, почему было принято решение о снижении порога незаконного обогащения.

Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко рассказал историю о заседании комитета по законопроекту о наказании за незаконное обогащение:, информирует enovosty.com/news.

«Когда на комитете рассматривался этот законопроект, руководитель комитета открыто сказала о звонке от МВФ, поэтому «давайте снижать порог незаконного обогащения с 16 тысяч необлагаемых минимумов до 6,5″. Это было такое красноречивое вмешательства во внешнее управление…. Дело даже не в том, что в этом законопроекте есть, а в том что он принят под внешним управлением», — заявил народный депутат, добавив, что все его депутаты после этого вышли с заседания.