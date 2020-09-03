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Зеленский и Ермак возвращают клан Януковича на ключевые посты в стране, — Гео Лерос (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский и Ермак возвращают клан Януковича на ключевые посты в стране, - Гео Лерос (ВИДЕО)
 
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Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос перед утренним заседанием Верховной Рады рассказал о ситуации внутри партии «Слуга народа» после его исключения, о большой поддержке его позиции со стороны своих бывших однопартийцев, а также о том, как назначаются люди на ключевые позиции в стране.

Народный депутат убеждён, что часть его однопартийцев проголосовала за его исключение из фракции находясь под колоссальным давлением Офиса Президента. Об этом ему неоднократно говорили его коллеги из фракции, подходя с извинениями за исход голосования. , информирует enovosty.com/news.

Более того, по словам Лероса, один из заместителей фракции «Слуга народа» сообщил ему о беспрецедентном давлении со стороны Офиса Президента в предверии голосования за его исключения.

На вопрос журналистов о нынешней кадровой политике Зеленского, а также о бюджете на следующий год, который разработан Кабмином, Лерос прокомментировал так: «К сожалению, часть Кабинета Министров — полные идиоты. Это абсолютно некомпетентные люди, которые набираются на втором этаже ОП. Вначале они проходя собеседование у Ермака, а потом назначаются после согласования с Зеленским. Мы видим кого сейчас назначили на таможню — это люди клана Януковича и Калетника. Началась полная инкассация всех направлений в стране», — подчеркнул Лерос.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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