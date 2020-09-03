ВСУ усилится мощным ударным вертолетом «Киборг». В чем его уникальность и преимущества над зарубежными аналогами

Главная » Последние новости » Политические новости » ВСУ усилится мощным ударным вертолетом "Киборг". В чем его уникальность и преимущества над зарубежными аналогами ВСУ усилится мощным ударным вертолетом "Киборг". В чем его уникальность и преимущества над зарубежными аналогами

Закрыть Отправить

Для ВСУ разрабатывают лёгкие многоцелевые вертолеты ВМ-4В "Киборг", стоимость которых гораздо ниже зарубежных аналогов

В «Авиационной компании «Вектор» сейчас занимаются разработкой многоцелевых вертолетов ВМ-4В «Киборг», которыми усилится ВСУ, информирует enovosty.com/news.

Генеральный директор «Вектора» Анатолий Козубенко рассказал о том, особенностью ВМ-4 являются два поршневых двигателя, которых нет у зарубежных аналогов «Киборга». С помощью этих двигателей вертолёт сможет провести безопасную посадку в том случае, если двигатель откажет. Кроме того, этот вертолёт можно использовать для полётов над морем или лесом или же над густонаселёнными городами, где нужна максимальная степень безопасности.

Также украинский «Киборг» оборудуют гибридной силовой установкой, которая сможет работать на аккумуляторе, если возникнут трудности с двигателем.

Читайте: Украинский киборг из ДАПа объявил голодовку. Имеет требования к Зеленскому

Корпус лёгкого штурмовика представляет собой конструкцию обтекаемой формы. Его выполнили из композитных и алюминиевых материалов. Учитывая эту особенность, а также — небольшой размер вертолёта, можно отметить его малозаметность для радаров. Кроме того, «Киборг» — малозаметная цель для ракет с инфракрасной головкой самонаведения, как как оставляет небольшой тепловой след.

Стоимость украинского вертолёта ниже американских аналогов. Цена базового ВМ-4В — примерно 350 тысяч долларов в то время, как вертолет этого же класса в США обходится в 1 500 000 долларов. По словам генерального директора «Вектора», все детали, кроме двигателей и некоторых комплектующих, — произведены в Украины.