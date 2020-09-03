Многоходовка Кремля, которую осуществляет ОП: Лозинский об изменениях в избирательный кодекс (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Многоходовка Кремля, которую осуществляет ОП: Лозинский об изменениях в избирательный кодекс (ВИДЕО) Многоходовка Кремля, которую осуществляет ОП: Лозинский об изменениях в избирательный кодекс (ВИДЕО)

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Офис президента Зеленского хотел протащить через Верховную Раду проведение опроса избирателей об «особом статусе и выборах на Донбассе» через изменения в Избирательный кодекс. Об этом сегодня сообщил народный депутат от партии «Голос» Роман Лозинский.

Он рассказал, что такой опрос хотели согласовать через комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, информирует enovosty.com/news.

«То, что произошло на комитете, это один из шагов государственной измены, многоходовка Кремля, которую хочет реализовывать Офис президента Зеленского. В день выборов они хотят провести, по сути, референдум, закон о котором еще не принят, — заявил Лозинский.

«Для чего? Чтобы сманипулировать мнением избирателей? Чтобы, возможно, спросить о выборах на Донбассе, а также о специальном статусе Донецкой и Луганской областей», — заявил он.

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Лозинский сообщил, что нардепы от «Слуга народа» хотели поддержать эту норму на комитете.

«Данный вопрос не набрал нужного количества голосов и не был поддержан большинством депутатов. Поэтому сегодня в зале Парламента этот законопроект не должен ставиться на голосование», — убежден Лозинский.