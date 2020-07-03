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«Мы к вам, профессор»: в Сети появилась смешная фотожаба на тему отставки Смолия

Главная » Последние новости » Политические новости » "Мы к вам, профессор": в Сети появилась смешная фотожаба на тему отставки Смолия
 
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Пользователи соцсетей отреагировали фотожабами на отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

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«Мы к вам, профессор»: в Сети появилась смешная фотожаба на тему отставки Смолия

Напомним, Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в парламенте объяснил свое решение уйти в отставку.

«В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн», — сказал Смолий.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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