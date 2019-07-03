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«Матюкательные комнаты» и подрыв обороноспособности Украины: Закон о дематюкации Богомолец вызвал бурю в соцсетях

Главная » Последние новости » Политические новости » "Матюкательные комнаты" и подрыв обороноспособности Украины: Закон о дематюкации Богомолец вызвал бурю в соцсетях
 
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Сегодня в центре внимания украинцев странное словосочетание «закон о дематюкации». Вот только после информации об инициативе Ольги Богомолец в ленте facebook острых словечек как раз стало гораздо больше

На сайте парламента зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет на использование матерных слов. Его автором является Комитет свободы слова, инициатор — Ольша Богомолец, которая и попала под удар в социальных сетях. «Экономические Новости собрали самые яркие комментарии Сети:, информирует enovosty.com/news.

А вот что по этому поводу написал журналист Иван Яковина:

Читайте: Дематюкация украинского языка: В Украине могут запретить мат

Если бы я был Путин, то дал бы орден авторам закона о запрете мата в украинском языке. Сложно придумать более эффективное средство подрыва обороноспособности Украины.
Представим себе боевую ситуацию на фронте. Идет обстрел, а кто-то из неопытных солдат вдруг лезет из окопа. А сослуживцы хором ему говорят:
«Рядовой Петренко, неужели ты не понимаешь, что своими недальновидными и опрометчивыми действиями способствуешь демаскировке нашей позиции, подвергая существенному риску не только собственные жизнь и здоровье, но и своих боевых товарищей?»
Такое….

«Агент 007 Богомолец проснулась и объяснилась, это её звёздный день:
Надо во всех заведениях Украины устроить «матюкательные комнаты», как для курильщиков, и там можно, а больше нигде нельзя.
Звездочки , палочки, точечки, пи-пи-пи и прочее — тоже нельзя , ни на заборе, ни в соцсетях, ни в жизни, ни на кухне, ни в постели.
И вообще — мы украинцы, мы не «лаемось», «наші лайки не образливі», а это всё, понятное дело, от «агрессора».
Использование средств пропаганды «агрессора» приравнивается к мелкому хулиганству по УК.
А вот Подеревянский вне закона — на нём надо зарабатывать.
Дематюкация станет нашей главной реформой — уверена. Так в мозг еще никто не залазил, весь мир будет наблюдать за этой лабораторией. Надо брать))) — Елена Скидан.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 278

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