Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, — Баканов (ВИДЕО)

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Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Владимир Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Первая наша задача — это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность», — заявил Баканов.

«Больше не будет никаких «крышевателей» и «смотрящих» ни по каким бизнесам и теневым сделкам. Задача Службы — вывести теневой бизнес из тени. Потому, что именно он является кормовой базой для коррупции», — подчеркнул первый заместитель Председателя СБУ. По его словам Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии, будет действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и в порядке, предусмотренном законом.

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