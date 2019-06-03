Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, — Баканов (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

03.06.2019 г.
17:56Евросоюз планирует продлить санкции по Крыму и Севастополю: что известно
16:52Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)
13:42Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
13:33Вакарчук назвал два условия для окончания войны на Донбассе
12:29В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
11:44Зеленский продолжает "чистить" СБУ
10:20Стало известно, когда Саакашвили вернется в Грузию
Все политические новости

Аналитика

03.06.2019

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму, Трамп отправился в турне в Европу, а опрос показал, кто возможно проходит в Верховную Раду Украины, - такими ...
03.06.2019

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Результаты выборов в Европарламент оказались далеко не такими, как их прогнозировали. Как и все в Европе, электоральные итоги оказались более мягкими ...
31.05.2019

Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Итоги дня: Прыжок зеленого, чистка в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО, в обменниках резко подскочил курс доллара, а в Украину приехала сменщица посла США, - такими были главные новости ...

Последние новости

03.06.2019 г.
21:20 Эксперты объяснили нашествие бабочек в Украине
20:58 На Донбассе оккупанты из минометов и ПТРК обстреливают позиции украинских военных
20:40 На новых станциях метро в Украине будут строить туалеты
20:21 Украина должна научиться самостоятельно развиваться без внешнего донорства, - Егор Киян
20:00 Ученые доказали, что замороженные фрукты могут быть полезнее свежих
19:57 В столичном метро отказываются от жетонов и будут переходить на электронный билет
19:30 На Херсонщине девушка погибла от удара молнии
19:12 Цены на нефть падают из-за паники на фондовых рынках
18:52 Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема "Nutella"
18:32 Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем
18:15 В РФ взорвался завод, производящий взрывчатые вещества, - Аnti-colorados
17:56 Евросоюз планирует продлить санкции по Крыму и Севастополю: что известно
17:38 Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин
17:13 Ученые создали новый генно-модифицированный организм для борьбы с малярией
16:52 Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)
16:34 В Украине минимальная зарплата за три года выросла на 200 %
16:24 США подготовили сокрушительный удар по России: что грядет
15:47 Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями, – Мустафа Найем
15:44 В Нацбанке сообщают, что Украина может рассчитывать на новую программу с МВФ уже этой осенью
15:21 В СБУ призвали журналистов-расследователей делиться информацией о преступлениях
15:08 Кризис в России добрался и до "Аэрофлота", - Злой Одессит
15:05 В Украине прогнозируют самое аномальное лето за несколько десятков лет
14:45 Медики составили список продуктов, которые вызывают кариес
14:37 В Судане спецназ открыл огонь по мирным демонстрантам
14:29 Реформа образования в Украине: язык, новая программа, повышение зарплат учителям
14:21 "Не учли, что по мосту пройдут уроды!": Автор «моста Кличко» объяснил причину поломок своего проекта
14:14 Компания Boeing обнаружила бракованные детали в трех сотнях своих самолетов
13:55 "Казненный" северокорейский чиновник внезапно появился на публике
13:52 Huawei сокращает объёмы поставок своих смартфонов
13:42 Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
13:33 Вакарчук назвал два условия для окончания войны на Донбассе
13:31 Медики рассказали, чем может быть опасен кефир
13:29 Названы основные причины болезней сердца у молодых людей
13:25 Крупнейший автобусный лоукостер из Европы заходит в Украину
13:20 Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что «Патриархат Киевский» никогда не существовал
13:08 Цены на клубнику в Украине "стали настоящим шоком"
12:54 Под Киевом патрульные сбили на «зебре» ребенка (ВИДЕО)
12:49 Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни
12:40 Представлен первый прототип летательного аппарата на водородном топливе (ВИДЕО)
12:31 Коломойский стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка, - Кушнирук
12:29 В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
12:09 Секретный козырь Китая: Пекин может выиграть холодную технологическую войну против США
12:03 ВМС США готовят первые испытания электромагнитной рельсовой пушки на борту военного корабля
11:45 Назвали ключевой фактор успеха в жизни
11:44 Зеленский продолжает "чистить" СБУ
11:33 Украинских фермеров ждут перемены
11:01 В Финляндии подросткам запретили вступать в брак
10:49 Путин готовит новый удар: В НБУ обратились к СНБО
10:32 Израиль нанес ракетный удар по Сирии
10:26 Ответ Украины: Есть два способа слезть с российской "нефтяной иглы"
10:20 Стало известно, когда Саакашвили вернется в Грузию
10:16 На Киевщине раненому ребенку медики не смогли достать пулю из головы
09:52 Слишком высокая цена: В Еврокомиссии предостерегают Украину не думать о дефолте
09:43 Сегодня вступят в силу изменения в правописании
09:34 Суд ООН в Гааге: В Украине обещают разбить аргументы России по иску Украины
09:19 "Мир следит за бойней": Трамп сделал грозное предупреждение России
09:14 В Украине взлетят цены на газ
09:04 Вода была, овощи дешевые: В оккупированном Крыму начали ностальгировать по Украине (СКРИН)
09:04 Европе ставят ультиматум: или изменение оборонной политики, или сам на сам с Путиным
08:43 Новый козырь: Зачем Россия рассекретила пакт "Молотова-Рибентропа"
Все новости »

Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, — Баканов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Владимир Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Первая наша задача — это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность», — заявил Баканов.

«Больше не будет никаких «крышевателей» и «смотрящих» ни по каким бизнесам и теневым сделкам. Задача Службы — вывести теневой бизнес из тени. Потому, что именно он является кормовой базой для коррупции», — подчеркнул первый заместитель Председателя СБУ. По его словам Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии, будет действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и в порядке, предусмотренном законом.

Читайте: В Печерском суде Киева распылили токсичное вещество, что привело к переносу судебных заседаний


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
Вакарчук назвал два условия для окончания войны на Донбассе
В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
Стало известно, с кем на выборы пойдет ЯрошВакарчук назвал два условия для окончания войны на ДонбассеВ Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского
Зе против Пу. Попытка прогноза и вопросы без ответов
Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных
Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"
Экономические вызовы для новой президентской администрации
Все статьи


Читайте также

СБУ блокировала деятельность подпольного цеха по обработке янтаря
 В Печерском суде Киева распылили токсичное вещество, что привело к переносу судебных заседаний
СБУ блокировала незаконную переправку сильнодействующих лекарственных средств за границу
 СБУ совместно с коллегами из Франции и Польши пресекла деятельность международной наркогруппировки
СБУ в Запорожье блокировала деятельность крупной наркогруппировки
 Жителям оккупированных территорий Украины готовятся выплачивать российские пенсии, - Злой Одессит
СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу
 СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

Армия

Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Бронетранспортер АТ105 Saxon (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Кристин
ЛАГАРД
Виктор
ПИНЗЕНИК
Алексей
РЕЗНИКОВ
Сергей
ЛАВРОВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что «Патриархат Киевский» никогда не существовал (3831)

Новый козырь: Зачем Россия рассекретила пакт "Молотова-Рибентропа" (3529)

"Мир следит за бойней": Трамп сделал грозное предупреждение России (2719)

Путин готовит новый удар: В НБУ обратились к СНБО (2322)

В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса (2192)

В Украине прогнозируют самое аномальное лето за несколько десятков лет (1836)

ВМС США готовят первые испытания электромагнитной рельсовой пушки на борту военного корабля (1799)

США подготовили сокрушительный удар по России: что грядет (1637)

Европе ставят ультиматум: или изменение оборонной политики, или сам на сам с Путиным (1541)

Вода была, овощи дешевые: В оккупированном Крыму начали ностальгировать по Украине (СКРИН) (1393)


Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Экономические вызовы для новой президентской администрации


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Первый день щенков собак на службе

Все фото »

 