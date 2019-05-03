Силы ООС провели тактические учения по противовоздушной обороне (ВИДЕО)

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В пресс-центре штаба ООС сообщили, что силы ООС провели тактические учения по противовоздушной обороне

По решению командующего объединенных сил в районе проведения операции состоялись тактические учения по противовоздушной обороне, — сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует enovosty.com/news.

В тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок Объединенных сил. С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики.

Обучение проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил, совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей и организации противовоздушного боя в общей системе противовоздушной обороны.

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В ходе занятий военные на практике отработали несение боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытие подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия.

Со всеми задачами участники учений справились на отлично, продемонстрировав высокую готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия нашей пехоты от вражеских ударов с воздуха.