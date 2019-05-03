Руслан Бортник рассказал о влиянии принятого закона о языке на национальные меньшинства

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Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С вопросом об актуальности принятия данного закона и влиянии его на права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику

Руслан Бортник сообщает, что данный закон нельзя назвать актуальным, поскольку сегодня законодательной базы в Украины более чем достаточно, информирует enovosty.com/news.

«Есть положения Конституции, есть Закон Украины о ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Закон о национальных меньшинствах, Закон об образовании, Закон о телевидении и радиовещании, огромное количество подзаконных нормативно-правовых актов. То есть все языковые положения сегодня законодательно регулируются.

И юридической необходимости принимать специальный закон о государственном языке не было. Это был исключительно пиар в интересах бывшего президента и его команды. Но, к сожалению, этот закон ничего нового украинскому языку не дает и никаких новых полномочий и возможностей использования, которых у него раньше не было, не предоставляет.

А этот закон, к сожалению, существенно сокращает и даже можно сказать запрещает публичное использование других языков не только на государственной службе, но и в образовании, средствах массовой информации, в работе разного рода культурных институтов. Прежде всего, это, конечно, касается русского, венгерского, румынского и других языков национальных меньшинств.

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То есть новый закон оставляет возможность только “кухонного дискурса” на других языках и безусловно выходит за рамки Конституции, так как часть вторая ст. 10 Конституции Украины гарантирует свободное использование и развитие русского и других языков национальных меньшинств. А говорить о свободном использовании других языков, к сожалению, сегодня невозможно, что нарушает международные обязательства Украины, которые наша страна взяла на себя в части свободного использования всех языков, в том числе в публичных сферах общественной жизни. Этот закон отбирает уже сегодня у 400 тыс учеников, которые обучаются на языках национальных меньшинств, прежде всего на русском, венгерском, румынском, болгарском и других языках, возможность закончить свое образование или начать образование именно на этих языках. Новый закон их дискриминирует и отбирает у них уже существующие права», — сообщает эксперт.