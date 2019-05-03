Коломойский о планах Зеленского по общению с бизнесом: Утопия и колхозное собрание

Главная » Последние новости » Политические новости » Коломойский о планах Зеленского по общению с бизнесом: Утопия и колхозное собрание Коломойский о планах Зеленского по общению с бизнесом: Утопия и колхозное собрание

Закрыть Отправить

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о своем видении ситуации в стране и прокомментировал планы новоизбранного президента Владимира Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал в интервью украинским журналистам о том, что считает планы Владимира Зеленского о собрании бизнесменов утопичными. По его словам, на таком собрании не будут обсуждаться важные дела, так как это будет «колхозное собрание», информирует enovosty.com/news.

По мнению олигарха, план собрать всех представителей малого, среднего и большого бизнеса вместе — это утопия. Говорить со всеми о важных делах невозможно, нужно общаться тет-а-тет с каждым. Коломойский считает, что невозможно говорить с представителями большого бизнеса, «как с колхозом».

Кроме того, олигарх прокомментировал и возможный роспуск ВРУ, о котором ранее говорил Владимир Зленский. Он не уверен в том, что это сейчас даст какой-то хороший эффект и важность составляет только то, с какой целью это делается.