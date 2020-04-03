В ООН приняли Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса

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Генассамблея ООН сообщила о принятии Резолюции глобальной солидарности в борьбе против пандемии коронавируса, которая накрыла мир. Среди инициаторов принятой Резолюции — Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, соавторы — 188 государств. В том числе — и Украина, информирует enovosty.com/news.

По сообщению Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, наша страна поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения пандемии коронавируса.

По словам дипломата, Украина поприветствовала призыв генерального секретаря ООН к правительствам сосредоточить своё внимание на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить все усилия для того, чтобы ослабить негативные социальные и экономические последствия распространения коронавируса.

Среди прочего, новая резолюция ООН подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на угрозу в лице пандемии коронавируса. В ней отмечают важность соблюдения прав человека, не допущение ксенофобии и дискриминации. Также, приятий ранее документ призывает международное сообщество обмениваться без промедлений информацией, научными знаниями и открытиями для борьбы с коронавирусом.

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