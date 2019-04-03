На пороге второго тура: Эксперт рассказал о шансах и секретах успеха Зеленского

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Голоса украинцев после первого тура подсчитаны: вместе с Владимиром Зеленским участником второго тура точно станет Петр Порошенко.

Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал о своих прогнозах относительно второго тура голосования и о том, почему украинцы отдали свои голоса за шоумена, не имеющего опыта в большой политике:, информирует enovosty.com/news.

«Предвыборная волна, которая несла претендентов в первый день голосования была в целом всем понятна. Социологи давали распределение симпатий украинцев, давали рейтинги, поэтому мы знали, какой будет первая тройка, первая пятерка, семерка… Украинцы были готовы ко всему, хотя и не все соглашались с социологическими исследованиями. Звучало очень много голосов о том, что эти прогнозы заказные и проплаченные, и только голосование расставит все по своим местам. Все знали, что первым будет Зеленский, а за второе и третье место будет борьба между Петром Алексеевичем и Юлией Владимировной. Но никто не ожидал (может и сам победитель) такого безумного отрыва. Задуматься только: действующий президент, который правил страной пять лет, проигрывает новичку, который не имеет опыта, которого все время критиковали, и против которого были направлены волны черного пиара, почти вдвое… Это просто сокрушительный удар по репутации и по самолюбию», — комментирует результат первого тура эксперт.

Виктор Рыбаченко обратил внимание на реакцию кандидатов на объявление результатов экзит-полов:

«Петр Алексеевич после объявления результатов поднялся и сказал, что он очень доволен. А я подумал: а чем именно Вы, Петр Алексеевич, довольны? А он говорит: «Я доволен демократией, открытостью, тем, что день прошел спокойно…» А мне хотелось спросить, доволен ли он своим результатом? Ведь результат колоссально провальный как для президента. Он мог отстать на определенный процент, но не вдвое!

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Теперь посмотрим на первую реакцию Владимира Зеленского. Он играл в пинг-понг. Я думаю, что это была не столько дерзкая демонстрация покоя, сколько он пытался физически снять свой стресс, потому что, конечно, сильно перенервничал. Тем не менее, это все было неординарно.

Юлия Тимошенко не согласилась с результатами экзит-полов, она воинственно призвала всех своих сторонников всю ночь стоять у участков по всей стране. Она единственная мобилизовала свою армию, чтобы не дать исказить результаты.

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В свою очередь, Юрий Бойко заявил, что в целом доволен результатом. А я подумал: «Уважаемый господин Юрий, Вы претендовали на то, чтобы возглавить всю страну, хотели быть президентом. Тогда чем именно Вы довольны? Четвертым местом?» Это своеобразный каминг-аут, признание собственной слабости. Я бы на его месте никогда не говорил подобных вещей, так как с точки зори политической психологии — это было позорное признание», — рассказал эксперт.

Кроме того, Виктор Рыбаченко прокомментировал ситуацию с голосованием украинцев за рубежом, подчеркнув одну особенность нашей диаспоры:

«Практически везде победил Петр Порошенко, но на втором месте все равно оказался Зеленский. То есть и диаспора не осталась равнодушной к его персоне. Ведущие фигуры мирового конгресса, например Лозинский, говорили о том, что для страны будет страшно, если победит Зеленский. Такой сценарий они называли крахом и катастрофой для Украины. Тем не менее украинцы за рубежом в своем большинстве поставили именно его на второе место. Здесь стоит отметить, что диаспора, конечно, сильно болеет за судьбу Украины, но всегда ли она понимает ее? Диаспора обычно имеет комплекс превосходства. Она как бы говорит, что понимает интересы украинцев лучше, чем они сами, что она является более патриотичной. Говорит, что здесь много «хохлов» и «малороссов», в то время как в диаспоре — только отборные украинцы. Это не всегда высказывается, но это очень чувствуется», — рассказал эксперт.

Виктор Рыбаченко считает, что итоги выборов — это совокупный результат нескольких мотиваций:

«Есть избиратели, которые действительно болеют за Зеленского. В основном — это молодые люди, студенты, которым хочется обновления. Хотя, конечно, свои голоса также отдали и люди среднего возраста, и даже пожилые украинцы. Вторая группа мотиваций — это те, что голосовали против действующего президента Петра Порошенко. За Зеленского они отдавали голос только потому, что он лидировал. Если бы в фаворитах перед первым днем ​​голосования была Тимошенко, то в финале у нее было бы больше голосов. А вот если бы перед первым днем ​​голосования первым по симпатиям был Петр Порошенко, то, думаю, что его результат был почти таким же, как мы видим сейчас».

Политический эксперт высказал мнение и о том, что сразу после первого тура выборов Петр Порошенко дал неправильную оценку своему сопернику Владимиру Зеленскому, назвав его марионеткой, и посоветовал собственный вариант возможного ответа:

«Лично я бы написал Владимиру Зеленскому такой спич:«Уважаемый Петр Алексеевич. Я человек не опытный в политике, я еще учусь, в том числе у Вас. И вот я услышал, как Вы относитесь к своему сопернику, который обошел Вас в первом туре голосования. Вы его назвали марионеткой. Как же я должен это расценивать? Мне так же говорить? Вы этому меня учите в политике?» То есть можно было саркастически поставить Петра Алексеевича в неудобную ситуацию и корректно высмеять его. Владимир Зеленский сам является юмористом-сатириком, поэтому не сдержался и буквально в лоб врезал своим ответом на вопрос о «марионетке Свинарчука». Порошенко должен понимать, что сатирику палец в рот не клади, так как можно получить очень неожиданный ответ».

Эксперт описал ситуацию, которая сложилась на сегодня перед вторым туром: «Петр Порошенко бросил клич, чтобы мобилизовать всё для своей победы. Конечно, избиратели механически не переходят от одного политика к другому. Но избиратели Юлии Тимошенко разделятся так: часть отдаст голос Зеленскому, другие — просто не пойдут на выборы. Избиратели Анатолия Гриценко, также, скорее всего не поддержат Петра Порошенко, так как он вообще предлагал посадить действующего президента. Частично могут поддержать Петра Алексеевича избиратели Юрия Бойко. Итак, по моему мнению, большинство украинцев во втором туре отдадут свои голоса за Владимира Зеленского. Возможно, преимущество будет не такое большое, как в первом туре, но оно наверняка будет. Я предсказываю победу Зеленского как тенденцию в 99%. Один процент у Петра Алексеевича есть. Что в него входит? Во-первых, — это мобилизация админресурса. Во-вторых — мобилизация судебной системы, потому что она сейчас находится под его полным влиянием. Однако судьи тоже люди и если они увидят, что на горизонте нарисовался новый президент, то перейдут на его сторону», — размышляет эксперт.

Кроме того, Виктор Рыбаченко считает, что шансы Зеленского на победу во втором туре увеличатся, если он сделает разумные предложения: «Я посоветовал бы Владимиру Зеленскому договориться с Юлией Тимошенко и поддержать ее кандидатуру на председателя Верховной Рады осенью. Также ему следует договориться с Гриценко о том, что он его назначит его секретарем СНБО или министром обороны. Кроме того, советую ему объединиться с Кривоносом и Смешко», — посоветовал эксперт.

Кроме того, политолог рассказал о секрете успеха кандидата Зеленского:

«Зеленский — молодой активный и умный. Он очень вызывающе себя ведет, на грани фола. Например, когда у него спрашивают об участии в дебатах, он отвечает, что это зависит от его гастрольного графика. Разве можно сравнить дебаты и концерт? Когда у него спросили, почему он не пришел на первые дебаты, он ответил, что у него концерт в Броварах… Это надо очень поддерживать Зеленского, чтобы после этого не спросить у него: «Володя, ты что, сравниваешь дебаты на Общественном и концерт в Броварах?». Но именно благодаря этому он и выигрывает. Благодаря своей смелости, дерзости, благодаря тому, что бросает вызов всем стереотипам. Многим это очень нравится, потому что традиционная политическая элита и система Украины переживают глубокий кризис», — поделился своими мыслями Виктор Рыбаченко.