Лишив Украину очередного транша МВФ, Сытник вскоре может лишиться поста, — СМИ

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Нарушение закона, самоуправство, узурпация власти и проваленная борьба с коррупцией Артёма Сытника стали причиной отказа МВФ в очередном транше кредита Украине.

Речь об этом идёт в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ «ушёл» и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA.

«Сейчас ситуация вокруг Артёма Сытника накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу», — говорится в публикации.

Вместе с тем, украинские власти, которые «проглотили» отказ А.Сытника выполнять решение КС о незаконности его назначения и его атаки на замглавы ОПУ Олега Татарова, занялись этой ситуацией.

«В Раде в рекордные скоки — всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ — 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Кандидатуры на замену главантикоррупционера пока нет, но есть понимание необходимости сохранения НАБУ независимым», — говорится в статье.

Автор также напоминает о практически нулевой работе НАБУ под председательством А.Сытника и о выполнении им политических заказов.

«Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по «непониманию неугодным о шаткости их положения», в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать. Вероятно, Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом, видать) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав. Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ – «филиал» Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать», — подытожил он.