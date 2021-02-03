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Зеленский должен отказаться от франшизы в Россию проекта «Лига смеха», — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский должен отказаться от франшизы в Россию проекта "Лига смеха", - Геращенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко рассказала, как Европейский Союз перенял санкционный опыт, который первым внедрил Петр Порошенко, а также дала оценку работе некоторых украинских телеканалов.

Геращенко убеждена, что нынешнее решение СНБО правильное и необходимость блокирования антиукраинских телеканалов назрела давно. Более того, нардеп привела в пример санкции против росийских СМИ, которые первым ввёл Петр Порошенко.

По словам нардепа, тогда ЕС крайне негативно воспринял подобный шаг украинской власти, восприняв его как «попытку насадить в Украине цензуру и нападки на свободу слова». Как отметила нардеп, в последствии сам Европейский Союз ввёл подобные санкции против росийских пропагандистских медиа запретив их деятельность на территории ЕС. , информирует enovosty.com/news.

Геращенко выразила возмущение, что до сих пор нескорые телеканалы активно ведут антиукраинскую деятельность. Так, по словам нардепа, на эфире одного из украинских телеканалов, который ещё работает, редакторы не гнушаются приглашать людей, которые напрямую причастны к пыткам и насилию над украинскими журналистами и военными.

«Прямое включение на одном из этих телеканалов одного с боевиков, который был причастен к пыткам украинских журналистов. И он включается на телеканал, он там вещает, там сидят украинские политики и эксперты и этому подыгрывают. Куда смотрит регулятор?», — возмутилась Геращенко.

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Нардеп посетовала, что сегодня некому регулировать чистоту украинского информационного пространства. К сожалению, по мнению Геращенко, Национальный совет по телевидению и радиовещанию сегодня не справляется с этой важной функцией.

Вместе с тем, нардеп от ЕС призвала президента Украины Зеленского отказаться от франшизы в Россию украинского проекта «Лига Смеха».

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

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Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака сроком на 5 лет.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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