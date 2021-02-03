Зеленский должен добиться блокировки медведчуковских телеканалов и на YouTube-платформе, — Рудик (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский должен добиться блокировки медведчуковских телеканалов и на YouTube-платформе, - Рудик (ВИДЕО) Зеленский должен добиться блокировки медведчуковских телеканалов и на YouTube-платформе, - Рудик (ВИДЕО)

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Председатель партии "Голос" Кира Рудик в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему поддерживает решение СНБО относительно прекращения вещания телеканалов 112, ZIK и NewsOne, пренадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять президенту Зеленскому, чтобы продолжить системно бороться с российской пропагандой в Украине и почему необходимо заблокировать подсанкционные каналы на YouTube-платформе.

Рудик убеждена, что вчерашнее решение СНБО — это своеобразный маркёр для украинского общества. Сигнал власти о том, что пророссийские агенты больше не смогут работать в Украине, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Рудик убеждена, что власти необходимо продолжать делать жесткие и непопулярные шаги в экономической сфере и в политической плоскости, с тем чтобы продолжить системные шаги в этом направлении.

Нардеп убеждена, что решение СНБО — это действительно знаковое изменение в национальной политике Украины с момента, когда власть демонстрирует толерантность в отношении того, что происходит в медиапространстве, до момента, когда обозначается четкая национальная политика в стране.

«Мы не можем себе позволить, чтобы агрессор с которым мы воюем, имел свободное вещание на нашей территории. Многочисленные заявления на этих телеканалах о том, что нет никакой войны Украины с Россией, что там происходит внутреннее противостояние. Влияние на общественное мнение о необходимости завозить российскую вакцину, а также о якобы внешнем управлении в Украине», — Рудик привела в пример те факты, которые, по ее мнению, очень точно демонстрируют антиукраинскую риторику этих телевизионных каналов.

На вопрос журналистов относительно того, что журналисты данных телеканалов активно продолжают использовать интернет площадку YouTubе для продолжения вещания, Рудик в свою очередь призвала украинскую власть принять все меры и заблокировать работу этих телеканалов в YouTube.

«За поселение две недели у нас был чудесный пример того, что можно заблокировать YouTube-канал. Просто это немного другие механизмы нежели блокирование вещания телеканалов. Я уверена, что Президент, который сказал «А» скажет и «Б» и заблокирует вещание этих телеканалов и на этой платформе также», — подытожила Рудик.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.