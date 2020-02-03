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Ситуация в экономике катастрофическая, будем требовать отставки правительства, — Юрий Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ситуация в экономике катастрофическая, будем требовать отставки правительства, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
 
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Сопредседатель фракции «ОПЗЖ» Юрий Бойко после согласительного совета Верховной Рады дал короткий брифинг, на котором рассказал, почему его партия будет требовать отставки правительства Гончарука в полном составе, прокомментировал скандал с высказываниями депутата Брагара, а также объяснил, почему Юлии Левочкина была единственной из украинских делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы, кто поддержал возвращение России всех полномочий.

Юрий Бойко заявил, что на следующей неделе партия «ОПЗЖ» будет требовать отставки правительства. Основной мотив — падение роста производства на протяжении четырёх месяцев на уровне 5-6%, что свидетельствует о больших проблемах в реальном секторе экономики Украины. , информирует enovosty.com/news.

«Такой существенный спад производства — это просто катастрофа. Но самое главное, что ни премьер-министр Гончарук, ни члены его правительства не понимают, что со всем этим делать. Что делать с экономикой, что делать с реальным сектором, падение производства в котором провоцирует падение страны в экономическую пропасть», — отметил Юрий Бойко.

Прокомментировал также Бойко скандальную историю своего коллеги по парламенту из фракции «Слуга народа» Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ.

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Юрий Бойко убеждён, что подобные высказывания свидетельствуют только о том, что нардепы от партии «Слуга народа» крайне далеки от своих избирателей, их проблем и тягот.

«Сложно комментировать такие дикие вещи. Люди, которых привели в парламент под брендом «Слуги народа», просто не понимают, как плохо живут обычные люди. Эти высказывания, они абсолютно оторваны от людей, они голосуют за законы, которых абсолютно не понимают. Это такая команда, которая полностью оторвалась от реальности», — отметил нардеп.

На вопрос журналистов, поддерживает ли Юрий Бойко позицию Юлии Левочкиной, которая проголосовала за возвращение Российской делегации в ПАСЕ, народный депутат ответил, что полностью поддерживает подобное решение и убеждён, что возвращение России на площадку ПАСЕ будет способствовать скорейшей деэскалации конфликта на востоке нашей страны.

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«Я поддерживаю решение возвращения России в ПАСЕ, поскольку Россия должна принимать участие в европейских организациях. Это необходимо, чтобы решения и наша позиция была до них доведена. Она (Юлия Левочкина — прим. ред.) поступила правильно, поскольку нам надо садиться за стол переговоров с Россией и решать вопросы вооруженного конфликта на востоке нашей страны. Это не только мое виденье, но, как вы видели сами, даже госсекретарь США Помпео предложил нам садиться за стол переговоров с Россией и договариваться о деэскалации и мире», — резюмировал Юрий Бойко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 13

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