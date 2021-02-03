«Не надо прикрываться свободой слова», — Корниенко о санкциях СНБО против телеканалов Медведчука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Не надо прикрываться свободой слова», - Корниенко о санкциях СНБО против телеканалов Медведчука (ВИДЕО) «Не надо прикрываться свободой слова», - Корниенко о санкциях СНБО против телеканалов Медведчука (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, чего ждать украинским СМИ в случае распространения дезинформации и сотрудничества с Россией, когда СБУ сделает официальное заявление по данному делу, и где могут найти работу журналисты телеканалов, которые попали под санации СНБО.

Нардеп приветствует санации СНБО, предусматривающие прекращение вещания трёх телеканалов — 112, ZIK и NewsOne, собственником которых является нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам Корниенко, большинство членов фракции «Слуга народа» поддержали санации в отношении медиа-активов Козака. А вот журналистам этих каналов, Корниенко предложил продуктивно продолжать работать на YouTube-платформе, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, о причине закрытая трёх телеканалов на одном из которых и сам Корниенко принимал участие в одном из телешоу, нардеп отметил, что основной причиной подобного решения СНБО послужил факт сотрудничества этих СМИ со страной агрессором — Россией, а также распространение неправдивой информации.

Глава партии «Слуга народа» подтвердил, что подобные санкционные меры будут применены по отношению и к другим СМИ, которые будут уличены в сотрудничестве с Россией, а также будут распространять дезинформацию и вносить раскол в украинское общество.

«Независимо от названия телеканала, размера и длины вашего микрофона, если будет сотрудничество со страной агрессором и дезинформация, надо накладывать санкции на кого бы от ни было», — завил Корниенко.

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Корниенко отметил, что с юридической точки зрения решение о прекращении вещания телеканалов было принято на основе решения Верховной Рады, которое было принято ещё в 2018 году. Вместе с тем, Корниенко не исключает того, что попытка оспорить данного решения со стороны собственников данных телеканалов в судах может существенно затянуться.

Корниенко отметил, что расследование СБУ по данному делу хоть и медленно, но все же продвигается вперёд и уже сегодня можно будет услышать заявление СБУ по этому делу.

«Надо понимать, что это дело не простое, это совокупность дел, которые связаны одно с другим и все они связаны с тем, что происходило в Украине с осени 2013 года. Есть дело Майдана, дело о Крыме, есть дела о захвате городов на Востоке Украины, много дел о терроризме. Я не знаю, как это все оформлено процессуально. Но сейчас над всеми этими делами работают.

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Думаю, позиция СБУ по этому вопросу сегодня должна быть озвучена», — резюмировал Корниенко.