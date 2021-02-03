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Лишением лицензий телеканалов Медведчука займется регулятор, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Лишением лицензий телеканалов Медведчука займется регулятор, - Кравчук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, как будет происходить процедура выполнения решения СНБО по прекращению вещания трёх телевизионных каналов 112, ZIK и NewsOne, а также каковы шансы, что эти телеканалы будут заблокированы на YouTube-платформе.

Кравчук рассказала, что после решения СНБО, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратился к национальным провайдерам, в том числе и на интернет платформах, с тем, чтобы они выполнили решение СНБО, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, что будет с подсанкционными телеканалами на YouTube-платформе, на которой продолжают работать эти телеканалы, Кравчук не ответила однозначно, отметив, что данная платформа находится вне юрисдикции Украины, поэтому повлиять на работу YouTube государственные структуры не могут.

Вместе с тем, Кравчук не исключила возможности прекращения действия лицензии этих телеканалов, сославшись на компетенцию Национального совета по телевидению и радиовещанию, который и должен принять данное решение.
Как подчеркнула Кравчук, сегодня, регулятор занят тем, что обращается с требованием к украинским провайдерам выполнить решение СНБО.

Отвечая на вопрос журналистов, не является ли закрытие якобы оппозиционных телеканалов следствием того, что Президент крайне остро реагирует на критику, Кравчук отметила: «Я полагаю не следует, в принципе, применять термин оппозиционные каналы именно к этим телеканалам. Я закончила институт журналистики, и на первом курсе нам объясняли, что журналистика и медиа — это не принадлежность ни к партии, ни к определённой позиции. Журналистика — это баланс в информировании. В противном случае — это пропаганда», — резюмировала Кравчук.

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Напомним, сегодня ночью Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака сроком на 5 лет.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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