В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия
В следующем году наша страна протестирует новые военные разработки.
Как сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook, в 2019 году пройдут испытания новых оружейных образцов, информирует enovosty.com/news.
Сказано, что на следующий год запланированы испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса «Колибри».
Помимо этого ПЗРК, в 2019 году украинские разработчики выйдут на финальную стадию создания комплекса крылатых ракет по проекту «Нептун». В этом же году состоятся государственные тесты этих ракет.
В правительстве заявили, что новое украинское оружие будет отвечать всем стандартам НАТО.
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На данный момент подробные тактико-технически ПЗРК «Колибри» и комплекса «Нептун» держат в секрете.
Ранее президент сообщал, что в следующем году еще и запланирован старт серийного изготовления ракет «Ольха» и самоходной гаубицы «Богдан». Также в 2019-ом планируют наладить производство управляемых боеприпасов «Цветник» и беспилотников «Сокол».
Петр Порошенко сделал упор на том, что все вышеназванное вооружение является разработкой украинских специалистов.
Напомним, оборонно-промышленный комплекс Украины передал воинам в 2018 году около 2500 нового или модернизированного вооружения.