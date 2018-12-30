В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия

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В следующем году наша страна протестирует новые военные разработки.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook, в 2019 году пройдут испытания новых оружейных образцов, информирует enovosty.com/news.

Сказано, что на следующий год запланированы испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса «Колибри».

Помимо этого ПЗРК, в 2019 году украинские разработчики выйдут на финальную стадию создания комплекса крылатых ракет по проекту «Нептун». В этом же году состоятся государственные тесты этих ракет.

В правительстве заявили, что новое украинское оружие будет отвечать всем стандартам НАТО.

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На данный момент подробные тактико-технически ПЗРК «Колибри» и комплекса «Нептун» держат в секрете.

Ранее президент сообщал, что в следующем году еще и запланирован старт серийного изготовления ракет «Ольха» и самоходной гаубицы «Богдан». Также в 2019-ом планируют наладить производство управляемых боеприпасов «Цветник» и беспилотников «Сокол».

Петр Порошенко сделал упор на том, что все вышеназванное вооружение является разработкой украинских специалистов.

Напомним, оборонно-промышленный комплекс Украины передал воинам в 2018 году около 2500 нового или модернизированного вооружения.