В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

30.12.2018 г.
13:05В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия
09:10ООС: В первый день «тишины» российские оккупанты совершили 6 обстрелов
29.12.2018 г.
14:28Новый опрос: Украинцы считают, что на выборах победит Тимошенко или Порошенко
13:14"Российские наемники были в шоке": Украинские военные поздравили оккупированные территории с праздниками (ФОТО, ВИДЕО)
12:49Важное заявление Минобороны: Россия готовит химатаку на Донбассе
12:48Проходили и будем проходить: Почему Россия совершила нападение на Украину вблизи Керченского пролива
12:42Оккупированная часть Донбасса и РФ: Путин вернул паспорту роль оружия, - Портников
Все политические новости

Аналитика

30.12.2018306

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Уходящий год политической жизни Украины был богатым на события. В непростой период продолжающейся агрессии со стороны России, сложной экономической ситуации, ...
28.12.2018371

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Украинцы назвали главное событие и политика уходящего года, в Украине сократились долги по зарплатам,
28.12.2018878

Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го

Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Международные события в уходящем 2018 году были столь насыщены и разнообразны, что очень трудно составить хотя бы тезисную картину произошедшего за истекшие ...

Последние новости

30.12.2018 г.
17:54 "Мелания Трамп в роли сварливого эльфа": В Сети раскритиковали наряд первой леди США (ВИДЕО)
17:42 В карпатском селе упал метеорит
17:37 Эксперты показали весь флот Великобритании на одной картинке (ФОТО)
17:30 В Китае создали робота-паука, умеющего танцевать (ВИДЕО)
17:14 Употребление алкоголя и кофе поможет дожить до ста лет
17:06 Нападение на Дзидзьо: Артист просит помощи у украинцев
16:42 Сухопутные силы США активно работают над разработкой гиперзвукового оружия
16:30 В июле 2019 года украинский флот получит американские катера класса Island
16:24 Министр Иордании потоптался по флагу Израиля
16:20 Немка пыталась продать собственного мужа на eBay за 18 евро
16:07 В Сеть утекли данные о характеристиках нового смартфона Samsung Galaxy A50
16:03 Простой аспирин способен предотвратить развитие рака печени
15:47 Ким Чен Ын попросил главу Южной Кореи проводить побольше совместных саммитов
15:19 Китай провел испытания новой баллистической ракеты, которая может нанести удар по материковой части США
15:06 Регулярное употребление мясных полуфабрикатов увеличивает риск заболевания раком
14:35 Новый год 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве
13:30 Украинским военнослужащим повысят зарплаты
13:05 В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия
12:20 Определен главный научный прорыв 2018 года
11:37 Из-за российских шпионов бельгийским военным запретят использовать смартфоны
11:14 Польша приговорила 6 украинцев к тюремному заключению
10:48 Масштабное ДТП: под Киевом Citroen протаранил 7 автомобилей
10:23 Китайский космический аппарат подготовился к посадке на обратную сторону Луны
09:44 Луценко знает имя убийцы Екатерины Гандзюк
09:10 ООС: В первый день «тишины» российские оккупанты совершили 6 обстрелов
29.12.2018 г.
15:48 Один ответ на много проблем: Назван наиболее полезный чай
15:14 Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году
14:28 Новый опрос: Украинцы считают, что на выборах победит Тимошенко или Порошенко
13:36 Мы уже киборги: Кто на самом деле будет управлять миром будущего
13:14 "Российские наемники были в шоке": Украинские военные поздравили оккупированные территории с праздниками (ФОТО, ВИДЕО)
13:07 Медведев заявил об "ответке" РФ на украинские санкции
12:49 Важное заявление Минобороны: Россия готовит химатаку на Донбассе
12:48 Проходили и будем проходить: Почему Россия совершила нападение на Украину вблизи Керченского пролива
12:42 Оккупированная часть Донбасса и РФ: Путин вернул паспорту роль оружия, - Портников
12:40 Карасев: Тимошенко стала безоговорочным лидером президентской гонки в 2018 году
11:44 Отчитаться за каждую копейку: В Украине может закрыться десять банков
11:31 Важный день: Стало известно, как будет проходить предоставление Томоса (ВИДЕО)
11:24 Голодные обмороки и письма с просьбами о еде: обзор экономической ситуации в ОРДЛО
11:01 Санкционный удар по РФ нанесен. По кому и как ударили?
10:48 "Думали, что вышла в Житомире": В ''Дизель Шоу'' рассказали о смерти Марины Поплавской
09:53 Основатель Oracle занял должность независимого директора Tesla
09:25 Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)
08:58 Сегодня вступает в силу решение ЕС о продлении санкций против России
08:35 В Укргидрометцентре составили прогноз погоды на новогодние выходные
08:10 Трамп: США прекращают финансовую поддержку трех стран
08:00 «Празднуйте спокойно – мы всегда на защите»: командующий ОС обратился к украинцам
07:45 В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону
07:20 Сегодня в оккупированном Донбассе начался режим тишины
28.12.2018 г.
22:40 В столичном детсаду малыша ударило током
22:00 Эксперты объяснили вред традиции загадывать желание под бой курантов
20:53 В Египте взорвали туристический автобус
20:45 Розенко сообщил о повышении пенсий 2 миллионам человек с 1 января
20:40 В Харькове от гриппа умер младенец
20:21 В Ощадбанке рассказали о механизме монетизации субсидий
20:00 Ученые рассказали, когда наступит всемирный потоп
19:53 Reuters: Хакеры похитили информацию о северокорейских перебежчиках
19:30 Стало известно, когда во всех школах проведут интернет
19:26 Новые требования НБУ к банкам на вкладчиках и заемщиках никак не отразятся, - Дмитрий Боярчук
18:23 Митрополит Епифаний сообщил о возможном переносе даты Рождества
17:54 Сирийский сюрприз: как телефонный звонок Трампа изменил войну
Все новости »

В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия

Главная » Последние новости » Политические новости » В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия
 
Печать Отправить на почту

 

 

В следующем году наша страна протестирует новые военные разработки.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook, в 2019 году пройдут испытания новых оружейных образцов, информирует enovosty.com/news.

Сказано, что на следующий год запланированы испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса «Колибри».

Помимо этого ПЗРК, в 2019 году украинские разработчики выйдут на финальную стадию создания комплекса крылатых ракет по проекту «Нептун». В этом же году состоятся государственные тесты этих ракет.

В правительстве заявили, что новое украинское оружие будет отвечать всем стандартам НАТО.

Читайте: Илон Маск рассказал, когда в Украине появятся фирменные зарядные станции Tesla

На данный момент подробные тактико-технически ПЗРК «Колибри» и комплекса «Нептун» держат в секрете.

Ранее президент сообщал, что в следующем году еще и запланирован старт серийного изготовления ракет «Ольха» и самоходной гаубицы «Богдан». Также в 2019-ом планируют наладить производство управляемых боеприпасов «Цветник» и беспилотников «Сокол».

Петр Порошенко сделал упор на том, что все вышеназванное вооружение является разработкой украинских специалистов.

Напомним, оборонно-промышленный комплекс Украины передал воинам в 2018 году около 2500 нового или модернизированного вооружения.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 472

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Все статьи


Читайте также

Илон Маск рассказал, когда в Украине появятся фирменные зарядные станции Tesla
 В Украине дали прогноз развития России после Путина
Синоптики: В Украину возвращаются холода и метели
 В Украине появится новый автомобильный сервис
Будущие выборы в Украине: названы риски
 "Подушка финансовой безопасности": Эксперт рассказал, когда Украина получит первый транш
В НАТО нашли дополнительные средства для Украины
 В Украине хотят запретить диких животных в цирках

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Плавающий транспортер ПТС-2
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AW50 (Великобритания)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Это цейтнот и это агония": История с отставкой Мэттиса получила продолжение, - Пономарь (4625)

Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ, - мнение (4101)

Изматывающий тонкий намек США весом 14 тонн, - Злой Одессит (3980)

Кому "выгоднее" "зимняя война"? Россия понимает, что мы отберем Крым и Донбасс (3848)

Дональд Трамп на пути к импичменту (3843)

В Украине создана интерактивная карта перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ (КАРТА) (3185)

Голодные обмороки и письма с просьбами о еде: обзор экономической ситуации в ОРДЛО (2925)

Троянский конь РФ: действия Шойгу приносят вреда Кремлю не меньше, чем санкции, - Злой Одессит (2904)

Иво Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского (2894)

Путин доволен после таких заявлений: Утренние новости Пономаря (2857)

Персоны

Юрий
БОЙКО
Вера
БРЕЖНЕВА
Олег
МКРТЧАН
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 