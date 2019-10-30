В случае провокаций на линии разведения, ВСУ будет стрелять на поражение, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В случае провокаций на линии разведения, ВСУ будет стрелять на поражение, - Никита Потураев (ВИДЕО) В случае провокаций на линии разведения, ВСУ будет стрелять на поражение, - Никита Потураев (ВИДЕО)

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На сегодняшний день говорить об обстрелах на линии разведения у нас нет никаких оснований, есть одиночные выстрелы в воздух, которые не влияют на общий процесс разведения войск на Донбассе. Это делают те силы, которые хотят прервать процесс мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

Депутат также отметил, что в случае если противник откроет огонь на поражение, ВСУ получили чёткий приказ командования дать адекватный ответ противнику и защищать свои позиции, информирует enovosty.com/news.

«В случае возникновения такой ситуации, процесс разведения войск, будет прекращён», подчеркнул он.

Напомним, согласно официальной информации из штаба ООС, 29 октября началось разведение войск возле Золотого Луганской области. Начало разведения зафиксировала мониторинговой миссия ОБСЕ. Согласно заявления штаба ООС отвод войск не ослабит оборонных позиций ВСУ, а мирное население будет защищено.

Вместе с тем, добровольцы в Золотом на Луганщине заявляют, что условия разведения сил на участке не были соблюдены.

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Как известно, главным условием для разведения должно стать прекращение огня, которое продержалось бы минимум неделю.

«Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в том числе по местам дислокации ветеранов «, — сообщают добровольцы.

Они называют разведение при таких условиях «преступлением».

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Ранее сообщалось, что ежедневно в Золотое заходят диверсионные группы. Ранее об этом говорил глава МВД Арсен Авакова. «Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа… И было несколько пулеметных или автоматных очередей», — заявил Аваков о событиях 28 сентября.