В деле коррупционных схем депутата Дубневича должна быть поставлена точка, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В деле коррупционных схем депутата Дубневича должна быть поставлена точка, - Ирина Верещук (ВИДЕО) В деле коррупционных схем депутата Дубневича должна быть поставлена точка, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Фракция «Слуга народа» будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы «За будущее» Ярослава Дубневича. Об этом заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Всецело поддерживаю снятие депутатской неприкосновенности с депутата Дубневича, — заявила И.Верещук, информирует enovosty.com/news.

«Убеждена, что в данном расследовании должна быть поставлена точка. Следствие должно ответить на вопрос, было ли разворовывание в Укразализныце? Общество имеет право знать, использовал ли г-н Дубневич своё положение главы комитета по вопросам транспорта, предоставляя преференции на получение государственных средств для своих компаний, пояснила Ирина Верещук.

Напомним, 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

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Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

Отметим, что в ходе досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро было собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.