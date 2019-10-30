Разведение войск у Золотого — ошибка Зеленского, — Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

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Украина зарывает голову в песок и не реагирует должным образом на обстрелы в Золотом. Это выглядит так, что мы очень хотим договорится, при этом не замечаем очевидных вещей и на нас можно постоянно давить, требуя все новых и новых уступок. Об этом заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады глава партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Он убеждён, что ситуация с разведением войск в районе Золотого стратегическая ошибка Украины, которую необходимо в экстренном порядке исправлять, в том числе и с помощью ВСК, информирует enovosty.com/news.

«Мы имеем точную информацию, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь» — отметил С.Вакарчук.

С.Вакарчук убежден, что Украина не должна сдавать своих позиций ни в военном аспекте, ни в политической плоскости.

По его словам, временная Следственная Комиссия ( ВСК) по урегулированию ситуации на Донбасе, созданная в ВР, призвана помочь власти урегулировать сложившуюся ситуацию, внося конструктивные предложения, а также акцентируя внимание на ошибках власти.

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Вакарчук считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. По мнению нардепа, Украина не должна подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств.

Напомним, вчера , 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области».

Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

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В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше — 22 октября.