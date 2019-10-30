ОБСЕ — сомнительная организация, с которой Украина когда-либо сталкивалась, — Андрей Парубий (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ОБСЕ - сомнительная организация, с которой Украина когда-либо сталкивалась, - Андрей Парубий (ВИДЕО) ОБСЕ - сомнительная организация, с которой Украина когда-либо сталкивалась, - Андрей Парубий (ВИДЕО)

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С начала вооруженного конфликта на Донбассе миссия ОБСЕ не вела объективную мониторинговую миссию, часто игнорируя обстрелы со стороны боевиков по украинским позициям. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Европейская солидарность», Андрей Парубий.

Комментируя формулу Штайнмайера нардеп отметил, что данная формула не приемлема, поскольку в ней всецело проигнорированы ключевые аспекты безопасности. , информирует enovosty.com/news.

Г-н Парубий убеждён, что не может быть никаких политических уступок и договоренностей, пока оккупационные войска России находятся на территории Украины и пока контроль над границей полностью не будет восстановлен.

«Согласно задумке Путина в Украине планируется создать российский анклав, как плацдарм влияния России на Украину в целом», — отметил нардеп.

А. Парубий высказал обеспокоенность, что посредством монобольшинства в украинском парламенте будут «протягиваться»: закон о выборах на Донбассе, закон об амнистии и закон об особом статусе без выполнения ключевых аспектов безопасности.

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«Призываю общество и парламент объединиться и не дать перечеркнуть пятилетнюю борьбу украинского народа с оккупационным режимом России в Крыму и на Донбассе позорным актом капитуляции» — подытожил А.Парубий.