Необходим вывод войск агрессора из Донбасса и Крыма, а не отведение наших войск, — Валентин Наливайченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Необходим вывод войск агрессора из Донбасса и Крыма, а не отведение наших войск, - Валентин Наливайченко (ВИДЕО) Необходим вывод войск агрессора из Донбасса и Крыма, а не отведение наших войск, - Валентин Наливайченко (ВИДЕО)

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо ехать на встречу в Нормандском формате и говорить о деоккупации всей территории Украины и требовать выведения войск не только с Донбасса, но и с аннексированного Крыма. Об этом заявил депутат от фракции «Батькiвщина», Валентин Наливайченко, сегодня в кулуарах Верховной Рады.

«В противном случае, если продолжится практика точечного решения большой проблемы, как то: отведение войск с какого-то одного участка, непонятная формула Штайнмайера — это путь в никуда, который мы уже проходили и который не приведёт к стратегическому решению этого вопроса. Мы на своей территории, отводить войска должен агрессор», подчеркнул Валентин Наливайченко.

Напомним, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. , информирует enovosty.com/news.

Разведение войск возле Золотого в Луганской области происходит несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.Об этом свидетельствуют данные сводок штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, вчера в Минске был согласован план по разведению сил в Петровском.Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер заявила, что такое решение было согласовано в результате заседания ТКГ в Минске.

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Для реализации разведения возле Петровского необходимо, чтобы обе стороны 7 дней соблюдали тишину.