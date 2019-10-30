Нардепа Яременко поймали на интимной переписке . Он утверждает, что это была провокация (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нардепа Яременко поймали на интимной переписке . Он утверждает, что это была провокация (ВИДЕО) Нардепа Яременко поймали на интимной переписке . Он утверждает, что это была провокация (ВИДЕО)

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Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался об интимных услугах через сайт знакомств. Сам он утверждает, что специально устроил эту провокацию для СМИ.

29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента, как председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко якобы переписывается в онлайн-сети интимных услуг. , информирует enovosty.com/news.

Издание утверждает, что депутат рассматривал анкету 32-летней «Алины» как раз во время голосования в Верховной Раде Украины.

Вместе с тем, сам нардеп утверждает, что это фальшивый чат и сфабрикован он им специально, так как ранее «коллеги по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо». И он якобы специально организовал данную провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную переписку.

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«Журналисты, которые работают в ВР, а особенно в ложе для прессы, снимая сессионный зал, часто пренебрегают морально-этическими аспектами и журналисткой этикой, фотографируя экраны телефонов нардепов и незамедлительно выкладывают эту информацию в сеть без малейшей проверки фактажа и комментариев, демонстрируя отсутсвие профессионализма, не говоря уже о морально-этической стороне вопроса», — заявил Богдан Яременко.

Поскольку такая практика недопустима, сегодня я принял решение продемонстрировать уровень отечественной журналистики и специально выложил фейковую переписку, прекрасно понимая, что меня снимают, — сказал нардеп.

Яременко утверждает, что своей провокацией хотел привлечь внимание к тому, что журналисты публикуют информацию без проверки и комментариев действующих лиц.

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«Они (журналисты — прим. ред.) отвлекают внимание людей от того, что серьезно. Вот мы и показали вам, что таким образом нельзя вести репортажи из Верховной Рады», – подчеркнул политик.

По словам Богдана Яременко, журналисты очень часто гоняются за желтыми фактами и сенсациями, а не освещают реальный политический процесс.