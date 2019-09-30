Молодая глава делегации ПАСЕ обескуражила заявлением о России

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Украина устроила демарш а ПАСЕ

28-летняя глава делегации Украины в ПАСЕ, надеп ВРУ Елизавета Ясько дала интерью украинскому изданию, в котором несколько удивила некоторыми высказываниями. В частности, она заявила о том, что наша делегация в ПАСЕ теперь готова к конструктивной дискуссии с коллегами из Российской Федерации. Кроме того, она будет ждать от дипломатов ассамблеи новых резолюций в поддержку Украины, информирует enovosty.com/news.

Также, журналиста Марианна Присяжнюк на странице в facebook отметила несколько других «неповторимых цитат» из интервью новой главы ПАСЕ.

Потому что молодость и энергия, которая сейчас есть в парламенте, – однозначно преимущество.

Когда училась в Оксфорде, в Англии. Там было очень много встреч. Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак.

Мне кажется, моя роль как главы делегации – балансировать: понимать, где украинские интересы, а где их нет.

Поймите правильно, я только неделю в этом процессе, не владею полной картиной происходящего.

Смотрите, из представителей новой делегации никто не едет (на осеннюю сессию). Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя.

Это значит, что мы можем работать в кулуарах. Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы.

Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться.

Знаете, честно говоря, в этом вопросе нужно юридически разбираться.

Если там будет звучать голос России, пусть звучит. Все же понимают цену этому.

На данный момент я не владею полной информацией. Знаю, что там есть один вопрос относительно доклада по крымским татарам.

Повторяю еще раз: то, что мы там не присутствуем – это позиция.

Насколько я понимаю, Венецианская комиссия – очень независимый орган.

Какие у меня есть права как главы делегации, я, честно говоря, пока не знаю.

Политическую позицию я высказать готова. Но я в таком процессе еще не участвовала. У меня не было времени этим заняться.

Убедить Макрона в правильности своих суждений у нас время есть.

Если там будет звучать голос России, пусть звучит. Все же понимают цену этому.

Наше отсутствие – это и есть демарш.

Думаю, это очень большая несправедливость (возвращение РФ в ПАСЕ), которая существует в мире постправды.

Да, они (РФ) вернулись в ПАСЕ. Да, для них это победа. Но я не вижу в этом чего-то такого, что кардинально меняет их возможности.

В первую очередь разобраться, что, где, как. Кто есть кто. Посмотреть на карту вообще…

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