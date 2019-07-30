Владимир Воля рассказал о возможных перспективах новой международной площадки для возвращения Крыма

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Представитель президента в АРК Антон Кориневич сообщил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, к которым можно было бы привлечь участников «нормандского формата» и Будапештского меморандума.

С вопросом относительно эффективности создания новой международной площадки и влияния ее на возвращение аннексированного Крыма “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

«Конечно, инициировать можно все что угодно и озвучивать инициативы любого формата. Вопрос состоит в том, что для любой переговорной площадки нужно чтобы и Россия участвовала в ней. А поскольку Россия категорически отвергает любые возможности переговоров относительно будущего Крыма, то эта инициатива выглядит скорее красивой идеей для украинского избирателя и украинского политикума.

Но учитывая, что никто не сможет заставить какое-либо государство участвовать в переговорах, если оно само не согласится участвовать, то такая площадка без России будет не столько переговорной, сколько просто многосторонней консультацией между всеми странами, кроме России, относительно будущего полуострова или поиска решений», — сообщает эксперт