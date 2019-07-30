Конфликт настоящий, а Крым должен вернуться: В США высказали жесткую позицию по Украине

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Майк Помпео в очередной раз четко высказался по позиции Соединенных Штатов Америки в отношении Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил о том, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, а оккупированный крымский полуостров должен вернуться в состав страны. В пресс-службе американского Госдепа подчеркнули, что «это недопустимо» и аннексированные территории нужно вернуть Украине, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, о позиции Майка Помпео на свей странице в facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь, который подчеркнул ожидаемость такого заявления со стороны Штатов:

«Ожидаемое нами заявление Госсекретаря США Помпео (начальника Волкера) о мирном плане:

«Мы работаем с новой властью Украины — у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к более креативным идеям относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются — не каждый день, но много».

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Отметим, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины выступил с предложением Российсокой Федерации для восстановления подачи воды на территорию крымского полуострова официально признать факт оккупации.