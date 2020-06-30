Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, — Владимир Фесенко

Главная » Последние новости » Политические новости » Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко

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Президент Украины Владимир Зеленский вполне может перенести на весну местные выборы, если масштаб эпидемии с коронавирусом в Украине будет держаться на таком же уровне или усугубится, - считает политолог Владимир Фесенко.

Политолог убеждён, что формально подобный перенос будет оправдан, поскольку Польша и ряд других стран также перенесли свои выборы в связи с пандемией. , информирует enovosty.com/news.

Фесенко полагает, что в команде Зеленского обсуждается подобный вариант переноса выборов на весну в связи падением рейтингов и в надежде, что к весне экономический кризис и эпидемия отступят, а значит и рейтинги Зеленского пойдут вверх.

«На практике так не всегда получается и рейтинги не восстанавливаются автоматически. Более того, есть такое понятие, как инерция настроений избирателей. И в данном случае, различные события могут только ухудшить ситуацию. Поэтому никаких гарантий, что ситуация станет лучше для команды Зеленского нет. Более того, она может стать хуже, и тогда потери от местных выборов будут более существенными», — убеждён Владимир Фесенко.

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