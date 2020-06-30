Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, — Владимир Фесенко

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

30.06.2020 г.
10:35Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко
29.06.2020 г.
20:29Саакашвили выдвинули обвинения в сокрытии информации о покушении на журналиста грузинского телевидения
26.06.2020 г.
10:10Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров боевиков на Донбассе, - Асеев
08:22Россия готовит план прорыва в Крым по суше, - разведка
25.06.2020 г.
11:09Россия опять нападет на Украину: В США назвали сценарий оккупации Херсонской области
24.06.2020 г.
11:50НАТО готовится асимметрично ответить на агрессиию РФ
23.06.2020 г.
08:53Скандальный грузинский журналист опять жестко унизил Путина (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

26.06.2020

Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку

Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Долги за коммунальные услуги в Украине достигли небывалых масштабов и уже измеряются десятками миллиардов гривен. Ситуацию усугубляет и неопределенность ...
23.06.2020

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Какие преимущества в борьбе за деньги инвесторов может использовать Украина, почему «Закон о рынке земли» - это мёртвый инструмент, увеличится ли в ближайшее ...
23.06.2020

Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...

Америка России подарит пароход? Штаты опять пугают Путина адскими санкциями...
Из Америки опять поступают интересные новости, и на сей раз они лишь косвенно касаются массовых беспорядков по всей стране, о чем недавно приходилось ...

Последние новости

30.06.2020 г.
10:44 В Сети рассказали, как оккупанты в Крыму обеспечивают высокую явку на голосовании
10:36 Стало известно, как коронавирус влияет на мозг человека
10:35 Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко
09:33 В подкрепление генералу Хафтару отправили тысячи российских наемников
08:29 Евросоюз решил продлить санкции против России
08:24 Субмарины РФ угрожают Европе и Африке, - командующий ВМС США
08:21 Цены на новый урожай картофеля резко упали
07:15 Распространение COVID-19 в мире ускоряется, пандемия далека от завершения, - ВОЗ
07:08 В подкрепление генералу Хафтару отправили тысячи наемников из РФ
07:00 Камеры автофиксации нарушений ПДД с 1 июля получат новые функции
29.06.2020 г.
23:27 Макрон: Франция не поддерживает Хафтара
22:35 Вырубка леса приведет к тому, что украинцы потеряют Карпаты - эколог
22:00 Милый щенок учит спортивные упражнения вместе с хозяйкой - смешное видео
21:37 ВОЗ направит в Китай экспертов выяснять, откуда взялся коронавирус
21:17 Пристроил жену: Экс-премьера Франции приговорили к 5 годам тюрьмы за финансовые нарушения
20:29 Саакашвили выдвинули обвинения в сокрытии информации о покушении на журналиста грузинского телевидения
19:37 Верховный совет шейхов Ливии собирается открыть счет в России для средств от продажи нефти
19:23 У берегов Гренландии нашли разноцветный «коралловый сад»
18:21 Власти Китая на фоне новой вспышки COVID-19 пошли на жесткие меры
17:35 Германия готовится нанести ответный удар США на санкции против "Северного потока-2"
15:14 Российские АЭС попали под подозрение: в Greenpeace назвали возможные источники радиации в Скадинавии
14:35 Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина на рынках Киева
14:25 Предупреждение Путину: Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу
14:23 В Украине из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов
14:08 Мировые корпорации отказываются от рекламы в соцсетях - Bloomberg
13:38 Россияне отказываются возвращать захваченные территории ОРДЛО, - Денис Казанский
13:06 Вербовщики террористов призывают распространять COVID-19 в общественных местах
12:58 Жители США во время прогулки встретили дикого медведя (ВИДЕО)
12:17 Проблема Бабьего Яра: Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Иосиф Зисельс
11:38 Xiaomi создаёт автомобиль
09:31 В статьях росСМИ о новом “гиперзвуковом оружии РФ” изображена американская ракета
09:18 Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов
08:58 Китай успешно испытал вакцину от COVID-19 на людях
08:44 Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома»
08:21 Англиканская церковь назвала Иисуса темнокожим
08:15 Пандемия COVID-19 может продлиться три года - иранские медики
28.06.2020 г.
14:43 В Польше проходят выборы президента
13:30 У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус
12:48 Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix за нарушение авторских прав
12:25 Spiegel сообщил о втором россиянине, причастном к убийству чеченского полевого командира в Берлине
11:41 Пользователи соцсетей обрушились с критикой на "присягнувшего Путину" актера Ефремова
11:35 Ученые определили продукты ускоряющие старение
11:26 Как будут повышать минимальную зарплату, - Шмыгаль
11:21 Начштаба Нацкорпуса Александра Тарнавского вызывали на допрос по делу об убийстве террориста "ДНР" Джумаева в Мариуполе
10:51 Стрельба в США: есть убитые и раненые
10:32 Россия ведет гибридные войны и использует методы дестабилизации - Меркель
10:30 Американские ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса
09:59 США направят миллиарды долларов на «сдерживание России»
09:29 Доверия к власти нет: даже если введут карантин, украинцы не будут его соблюдать - эпидемиолог
09:17 В аэропорту Праги любой желающий может пройти тест на COVID-19
09:13 В Харьковской области открыли стрельбу по отдыхающим, есть погибший и раненые – полиция
08:46 Границы Европы могут повторно закрыть из-за пандемии
07:59 В США расширили список симптомов COVID-19
07:55 Mazda подтвердила возвращение турбированной Mazda 3
07:34 В США протестующие напали на участки полиции - правоохранителям удалось отбиться
07:21 "Идите в го!": Знаменитый шахматист Каспаров высказался о расизме в шахматах
27.06.2020 г.
23:55 Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина
22:58 Ливия попросила ввести санкции против российской ЧВК Вагнера, которая вторглась на нефтяное месторождение
22:52 В Японии создали робота для борьбы с COVID-19
22:29 Первый топ-чиновник Зеленского, пойманный на коррупции: президент уволил Андрея Балоня
Все новости »

Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, — Владимир Фесенко

Главная » Последние новости » Политические новости » Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Украины Владимир Зеленский вполне может перенести на весну местные выборы, если масштаб эпидемии с коронавирусом в Украине будет держаться на таком же уровне или усугубится, - считает политолог Владимир Фесенко.

Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, — Владимир Фесенко

Политолог убеждён, что формально подобный перенос будет оправдан, поскольку Польша и ряд других стран также перенесли свои выборы в связи с пандемией. , информирует enovosty.com/news.

Фесенко полагает, что в команде Зеленского обсуждается подобный вариант переноса выборов на весну в связи падением рейтингов и в надежде, что к весне экономический кризис и эпидемия отступят, а значит и рейтинги Зеленского пойдут вверх.

«На практике так не всегда получается и рейтинги не восстанавливаются автоматически. Более того, есть такое понятие, как инерция настроений избирателей. И в данном случае, различные события могут только ухудшить ситуацию. Поэтому никаких гарантий, что ситуация станет лучше для команды Зеленского нет. Более того, она может стать хуже, и тогда потери от местных выборов будут более существенными», — убеждён Владимир Фесенко.

Читайте: Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
Рынок газа в Украине и мире: «Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», - Илья Пономарев (Часть 1)
Все статьи




Читайте также

Стало известно, как коронавирус влияет на мозг человека
 ВОЗ направит в Китай экспертов выяснять, откуда взялся коронавирус
Власти Китая на фоне новой вспышки COVID-19 пошли на жесткие меры
 Вербовщики террористов призывают распространять COVID-19 в общественных местах
Китай успешно испытал вакцину от COVID-19 на людях
 Пандемия COVID-19 может продлиться три года - иранские медики

Армия

Зенитная ракетная система С-300
Бронетранспортер БТР-3Е1
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Вертолет Kawasaki OH-1 Ninja (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Наливайченко
Валентин
Гусовский
Сергей
Райнин

Игорь
Южанина
Нина
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

У Карпатах почався сезон цвітіння червоної рути, - захоплюючі фото (5791)

Милый щенок учит спортивные упражнения вместе с хозяйкой - смешное видео (3440)

Майже чарівна трансформація: волонтери відмили підземний перехід на Майдані Незалежності (ФОТО) (2846)

Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина на рынках Киева (2426)

Проблема Бабьего Яра: Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Иосиф Зисельс (2229)

Россияне отказываются возвращать захваченные территории ОРДЛО, - Денис Казанский (2228)

В подкрепление генералу Хафтару отправили тысячи российских наемников (1576)

Российские АЭС попали под подозрение: в Greenpeace назвали возможные источники радиации в Скадинавии (1427)

Камеры автофиксации нарушений ПДД с 1 июля получат новые функции (1345)

Над окупованим Донецьком замайорів синьо-жовтий прапор України (ВІДЕО) (1328)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО) (20856)

Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина (10369)

В Сети появились забавные фото домашних питомцев, которые переживают за свои любимые игрушки (ФОТО) (6989)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 