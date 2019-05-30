В США рассказали о шансах на переговоры Украины и РФ и назвали главную цель

Главная » Последние новости » Политические новости » В США рассказали о шансах на переговоры Украины и РФ и назвали главную цель В США рассказали о шансах на переговоры Украины и РФ и назвали главную цель

Закрыть Отправить

Американцам не внушает оптимизма будущее переговоров между РФ и Украиной

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил о том, что РФ очень нравится сложившаяся ситуация в отношениях с Украиной. Оккупанту удобно на длительное время законсервировать статус-кво, который сейчас имеется. Таким образом, у Кремля есть надежный рычаг, с помощью которого можно контролировать Киев, информирует enovosty.com/news.

Во время экспертной панели Фонда Карнеги представитель Штатов отметил, что давно не слышал от РФ ничего о возможности новых переговоров ни с Сурковым, ни с кем-то другим. Волкер говорит, что не против и сам проявить инициативу и показать готовность к разговору. Нужно осознать, считают ли в РФ, что эта встреча имеет смысл. Оптимизма эта ситуация не внушает, так как сейчас можно наблюдать действия со стороны РФ, такие как усиление обстрелов, выдача паспортов на территории ОРДЛО и нежелание поздравить нового президента Владимира Зеленского со вступлением на главную должность страны.

Тем не менее, по мнению Курта Волкера, главная идея в том, что Украина стала частью европейского общества, закрепила там свои позиции в качестве реформированной демократической страны с крепкой экономикой. В этой части о спецпредставителя Госдепа США оптимизм есть: «по это части все хорошо».