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Скандальный закон о СМИ отозвали из Верховной Рады и отправили на доработку

Главная » Последние новости » Политические новости » Скандальный закон о СМИ отозвали из Верховной Рады и отправили на доработку
 
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Скандальный закон о СМИ не будут рассматривать в сессионном зале в первом чтении. Гуманитарный комитет отозвал проект закона о медиа на существенную доработку и корректировку.

Скандальный закон о СМИ отозвали из Верховной Рады и отправили на доработку

Мотивация профильного Комитета проста, количество правок к данному закону слишком велико их просто не смогут рассмотреть во втором чтении. Поэтому закон необходимо качественно доработать уже к первому чтению, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно позиции профильного Комитета, необходимо уточнить и конкретизировать нормы закона по аудиовизуальным медиа, которые работают на территории Евросоюза. Кроме того, следует доработать нормы закона о механизме надзора за медиа, а также процедуру регулирования в сфере медиа.

Также, будет полностью переписан раздел закона о рынке онлайн СМИ.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 117

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