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Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта
 
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Верховная Рада Украины проголосовала постановление, в котором осуждается вооруженная агрессия России против Украины, оккупация Крыма, создание ОРДЛО, а также политические репрессии против граждан Украины.

Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта

Данное постановление — сигнал европейским партнерам Украины с тем, чтобы те не ослабляли давление на Россию и не прекращали санкционной политики. , информирует enovosty.com/news.

За данное постановление проголосовали 309 народных избранников, все политические силы представленные в Верховной Раде, кроме партии Виктора Медведчука «ОПЗЖ».

Также парламентарии обратились к европейским политикам с призывом не допустить послабления или отмены санкций против России.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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