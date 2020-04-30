Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта Рада признала Россию агрессором, призвав европейские страны продлить санкции против оккупанта

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Верховная Рада Украины проголосовала постановление, в котором осуждается вооруженная агрессия России против Украины, оккупация Крыма, создание ОРДЛО, а также политические репрессии против граждан Украины.

Данное постановление — сигнал европейским партнерам Украины с тем, чтобы те не ослабляли давление на Россию и не прекращали санкционной политики. , информирует enovosty.com/news.

За данное постановление проголосовали 309 народных избранников, все политические силы представленные в Верховной Раде, кроме партии Виктора Медведчука «ОПЗЖ».

Также парламентарии обратились к европейским политикам с призывом не допустить послабления или отмены санкций против России.

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