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Железняк опроверг слухи о кризисе и расколе в партии «Голос» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Железняк опроверг слухи о кризисе и расколе в партии «Голос» (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал о кризисе в его партии, а также опроверг слухи об исключении десяти народных депутатов из фракции.

Железняк убеждён, что кризиса в рядах нардепов от «Голоса» нет. То, что возникли недоразумения внутри партии, по мнению Железняка, это следствие кризиса роста и признак демократии и плюрализма мнений внутри партии, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Вместе с тем Железняк обмолвился, что партия планирует изменить свой статут, чтобы сделать его ещё более демократичным. Какие именно изменения внесут в главный документ партии, он не уточнил.

На вопрос журналистов о том, что часть депутатов партии заявляли о том, что им угрожали исключением, Железняк отметил: «я думаю, что это искаженная информация. Фракции работает, вчера фракция заседала, сегодня голосует. Если во фракции есть дискуссия — это хорошо. Мы не такая партия, которая принимает решение и молчит. Мы дискутируем, иногда публично, иногда чрезмерно публично, но это хорошо,для демократической политической силы», — выразил убеждение Железняк.

Напомним, ране сообщалось что руководство партии «Голос» предупредило нардепов своей фракции об исключении после голосования за законопроект № 5133, аргументируя это тем, что подобные действия наносят существенный вред репутации и политическим интересам партии.

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Ранее народный депутат Юрчишин заявил, что его коллеги проголосовали за направление в КСУ законопроект о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. 

Нардеп отметил, что он не поддерживает законопроект, но хочет, чтобы его рассмотрел Конституционный суд на предмет неконституционности, чтобы получить вывод единого органа, который может дать оценку на конституционность.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 14

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