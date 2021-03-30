Зеленский должен воевать с Путиным, а не с оппозицией, — Геращенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко высказала свою оценку текущей ситуации на фронте, а также рассказала чем чреваты переговоры Зеленского тет-а-тет с Путиным за рамками Нормандского формата.

Геращенко убеждена, что нынешняя ситуация на фронте крайне неблагоприятна и требует от украинской власти не только более решительных действий на фронте, но и более решительных шагов в переговорном процессе, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп упрекнула Зеленского в том, что за время его президентства Украина не отвоевала и пяди своей территории, в вместо этого «сдала» уже завоёванные позиции и стала более уязвимой для сил врага.

«Зеленский перестал стрелять в ответ. Зеленский отвёл с передовой антиснайперские группы, миномётные, артиллерийские войска, разрешая нашим воинам стрелять в ответ со стрелкового оружия, дальность которого, максимум 500 метров», — заявила нардеп.

Геращенко также отметила, что сейчас постепенно деградирует Нормандский формат переговоров, поскольку заявления Зеленского о том, что он готов говорить один на один с каждой из сторон переговорного процесса, в том числе и с Путиным — это прямое подыгрывание России, которая давно хочет выйти из нынешнего формата переговоров.

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Геращенко также выразила крайне неудовлетворение Минским процессом.

В частности, по мнению нардепа, украинская делегация в ТКГ полностью провалила коммуникацию с обществом, а нардепы, которые входит в ее состав, отказываются освещать важные моменты и достигнутые договорённости украинскому обществу.

Кроме того, нардеп подчеркнула, что в переговорном процессе до сих пор нет четкой и понятной дорожной карты, также нет озвученных фамилий наших людей, переговоры об освобождении которых, ведутся в рамках ТКГ.

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В завершении Ирина Геращенко достаточно эмоционально высказалась о том, как необходимо действовать нынешней власти и Президенту Зеленскому в отношениях с Путиным и РФ.

«Мы должны быть сильными в дипломатии и армия должна быть сильной. Если жать руку Путину, то так, чтобы сломать пальцы, если обнимать то так, чтобы сломать рёбра и освобождать украинские территории, как это делала наша команда, при этом, якобы, соблюдая политес. Надо воевать с Путиным, а не с оппозицией, и давать отпор агрессору, а не крутить «козьи морды», как это делает монобольшинство», — резюмировала Геращенко.