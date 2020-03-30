Стало известно о судьбе безвиза после коронавируса

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Авиаперелеты во всем мире к концу текущего года полноценно возобновятся

Безвиз после пандемии коронавируса должен возобновиться. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен в том, что что коронавирус не разрушит безвизовый режим между Украиной с Европейским союзом, информирует enovosty.com/news.

Главный украинский дипломат считает, что если Шенген будет формально или полностью утрачен, то это будет непоправимым ударом по Европейскому союзу. Украинская сторона после пандемии будет активно работать с партнерами для того, чтобы при любом развитии событий полученные украинцами свободы в отношениях с Евросоюзом, а прежде всего — свобода передвижения, были сохранены.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что авиаперелеты в мире в текущем году будут полноценно возобновлены. Но пока что очень трудно делать прогнозы.

Отметим, из-за пандемии практически все страны в мире закрыли свои границы и ведут борьбу с вирусом. На сегодня печальным рекордсменом по распространению вируса являются Соединенные Штаты Америки.

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