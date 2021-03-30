Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, - Геращенко (ВИДЕО) Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, - Геращенко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко выразила возмущение тем, что в период экономического кризиса и пандемии, Верховная Рада посвящает отдельную внеочередную сессию обрисованным дверям Офиса Президента Зеленского.

Геращенко отметила, что ежедневно получает тысячи обращений от украинцев, которые не имеют возможности получить качественную медицинскую помощь, сетуют на нехватку мест в больницах и недостаток кислорода, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины..

Нардеп отметила, что только за последний год от коронавируса погибло более 33 тысяч украинцев, и в это самое время партия власти озабочена только одним вопросом — разрисованными граффити и дверями президента.

«Когда в стране катастрофические цифры по смертности, посвящать партийное собрание в стиле «газета Правда» обсуждению дверей? Мне кажется, это бред и ахинея, которая не достойна наивысшего законодательного органа страны», — отметила Геращенко.

Читайте: Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)