Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, - Верещук (ВИДЕО) Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, - Верещук (ВИДЕО)

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Россия должна знать, что у нас готов отработанный план по мобилизации резерва, работает территориальная оборона, модернизированы военкоматы, заявила народный депутат и член комитета ВР по национальной обороне, безопасности и разведке, Ирина Верещук.

Верещук отметила, что принятый сегодня закон о мобилизации военного резерва позволит Главнокомадующему в случае острой необходимости без созыва Верховной Рады объявить мобилизацию военного резерва, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп убеждена, что оппозиция преувеличивает опасаясь того, что президент будет злоупотреблять своим правом.

По мнению Верещук, в случае необходимости принятия оперативных решений, Президент будет действовать более оперативно нежели Верховная Рада, которой, как известно, необходимо определённое время, чтобы собраться.

Верещук подчеркнула, что призывать резервистов будут исключительно для подготовки, сразу на передовую они не поедут. Кроме того, будет предусмотрена процедура подписания контрактов, а также создание комплекса социальных гарантий.

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Верещук отметила, что ранее в Украине не было понятной и отработанной системы формирования военного резерва, а также внедрения новой формы военной службы для резервистов, не было и социальных гарантий.

«Люди идут, люди уходят с работы, им важно понимать сохранят ли за ними рабочее место, будет ли им идти оклад и стаж, будут ли они иметь льготы, например, во время отпуска. Какие резервисты будут формировать первую очередь резерва и много других важных вопросов, которые необходимо решить», — отметила Верещук.

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Напомним, Верховная Рада приняла сегодня закон президента № 3553, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (второе чтение).

Цель данного законопроекта — реформирование системы военных комиссариатов.

Закон также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае «особого периода».