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«Двери стерпят! Главное, чтобы украинские души излечились», Верещук о погроме на Банковой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Двери стерпят! Главное, чтобы украинские души излечились», Верещук о погроме на Банковой (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, как она относится к событиям на Банковой во время акции в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, и почему важно не политизировать данный процесс, а найти способ показать людям, что они будут услышаны.

Верещук отметила, что не склонна политизировать события под офисом Президента, понимая что большинство людей, которые вышли на мирный протест, хотели чтобы власть их услышала, передает собкор Экономических новостей в ВР Укрианы.

По мнению нардепа, некоторые политические силы стараются использовать подобные мирные собрания, пытаясь играть на чувствах людей, которые хотят справедливости и у которых за плечами война и революция Достоинства.

«Политики часто играют на обострённом чувстве справедливости, когда люди хотят донести свою точку зрения. Люди часто молодые, эмоциональные, люди были в АТО, были участниками в революции Достоинства, и они хотят обратить внимание общества. Мы, как политики, должны быть мудрее, мы должны найти и слова, и форму, и, главное, методы, как услышать таких людей не обвиняя их во всех бедах», — отметила нардеп.

Вместе с тем, Верещук заявила, что необходимо проявить «мягкую силу», и твёрдо дать понять, что подобные действия не допустимы, поскольку нельзя рисовать свастику на административных зданиях, нельзя бить окна и поджигать герб страны, в которой живешь.

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Напомним, сегодня Верховная Рада Украины своим постановлением осудила действия активистов, повредивших здание Офиса президента 20 марта, во время протеста в поддержку Сергея Стерненко на улице Банковой в Киеве.

За соответствующее постановление на внеочередном пленарном заседании во вторник проголосовали 237 народных депутатов.

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Рассмотрение проекта постановления проходило по сокращенной процедуре.

Согласно постановлению, МВД, СБУ и ГБР должны изучить обстоятельства, которые событий 20 марта на предмет организации и/или участия в них политических партий и/или связанных с ними лиц.

Правоохранительные органы, согласно постановлению, должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков событий в нанесении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Ранее, 20 марта в знак протеста против приговора активисту Сергею Стерненко его сторонники забросали здание ОП файерами, разбили окна и разрисовали стены надписями. Участники акции также подожгли табличку «Президент Украины».

В Офисе президента оценили повреждения здания в 2 млн грн.

Пяти участникам акции сообщили о подозрении в хулиганстве.

Печерский райсуд Киев 23 марта отправил под круглосуточный домашний арест ветерана и издателя Влада Сорда (настоящее имя Владислав Гранецкий-Стафийчук).

По версии правоохранителей, именно он разбил окна в дверях Офиса президента во время акции протеста в Киеве 20 марта.

Второго участника акции под ОП, Евгения Строканя, также отправили под круглосуточный домашний арест.

Одного из организаторов акции Сергея Филимонова, по его словам, обвиняют в том, что он «зажег файер и тем самым дал команду на штурм». Избрание меры пресечения ему, а также еще двум участникам акции — Алексею Белковскому и Роману Ратушному — пока отложили (из-за переноса заседаний или отвода судьи).

Главу общественной организации Гонор Сергея Филимонова подозревают в хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК), представителя ОО Гонор Алексея Белковского и активиста Романа Ратушного — в хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.4 ст. 296, ч. 2 ст. 194 УК). 

В МВД события на Банковой назвали «проплаченной провокацией» и открыли два уголовных производства:

— по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины — до семи лет лишения свободы;

— ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины — от трех до десяти лет лишения свободы.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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